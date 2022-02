Rafael Nadal es capaz de dominar el planeta tenis sobre todas las superficies y también lo hace sobre el papel, ya que las portadas de la mayoría de periódicos deportivos y generalistas de todo el mundo se hacen eco con grandes fotos y titulares de la gesta conseguida en Australia al alcanzar los 21 títulos de Grand Slam.

Más allá de copar todas las primeras páginas de los rotativos españoles, que en muchos casos, le han dedicado una portada doble, la imagen del manacorí aparece junto a grandes titulares en medios que van desde la India hasta Estados Unidos pasando por Brasil, Argentina, Francia, Italia o Gran Bretaña, donde hay un gran número de rotativos que se hacen eco del éxito del manacorí. Incluso ha sorprendido que fuera la imagen de la portada del diario económico Financial Times. En el resto de la prensa británica también es uno de los grandes protagonistas. «Nadal, el más grande de toda la historia», dice el Daily Telegraph. The Times subraya la «increíble» remontada y The Independent da la mayor parte de su portada a una celebración del mallorquín.

«21 veces Nadal», es el titular elegido por La Gazzetta dello Sport, que coincide en el titular con el rotativo brasileño de información general O Globo. Las palabras que también coinciden en muchos casos son ‘Leyenda’, ‘Eterno’ o ‘Épico’.

En el ámbito nacional El periódico y El Mundo Deportivo señalan al balear como «El mejor de la historia», mientras que La Vanguardia y el diario As utilizan el titular: «El más grande».

«El día que Nadal se recibió en superhéroe», titular el argentino Clarín, mientras que el deportivo Olé exhibe una gran fotografía con el juego de palabras «Rafanimal» subrayando su espectacular remontada.