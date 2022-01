(Comunicado) #emiliosanchezacademy

Lamentamos la pérdida de William "Pato" Álvarez, con quién la Academia tenía un vínculo especial.

La pista 4 en su honor, fue y será siempre nuestro reconocimiento a su gran legado.

"Pato" Álvarez ha fallecido este sábado a la edad de 87 años.

22-1-22 Adios WP, usted marcó mi vida desde joven, me ayudó a encontrar mi mejor yo, me enseñó a tener pasión por competir, a dar lo mejor de mi sin mirar alrededor. Usted deja un legado muy importante en el mundo del tenis, me ocuparé de que siga en el tiempo y se recuerde, DEP pic.twitter.com/yZQ1KeE563

— EmilioSanchezVicario (@EmilioSVicario) January 23, 2022