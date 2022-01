El tenista Rafa Nadal ha sellado este sábado su pase a la final del torneo de Melbourne (Australia), de categoría ATP 250 y preparatorio para el Abierto de Australia, después de superar en semifinales al finlandés Emil Ruusuvuori (6-4, 7-5). El balear, descansado tras no jugar en cuartos por la retirada por lesión del neerlandés Tallon Griekspoor, disputará así su primera final del año en su reaparición en el circuito ATP tras cinco meses de recuperación de su lesión en el pie y después de haber superado el coronavirus.

En Melbourne Park, donde en unas semanas se disputará el 'Grand Slam' oceánico, el actual número seis del mundo sobrevivió a dos bolas de 'break' en contra en el arranque del primer set, que cerró con la única rotura de la manga. En la segunda, volvió a quebrar el servicio de Ruusuvuori, que respondió con un 'contrabreak', pero consiguió poner fin al duelo en casi dos horas de juego con otro 'break' en el duodécimo y definitivo juego. Ahora, el de Manacor jugará la final número 125 de su carrera en el ATP Tour ante el estadounidense Maxime Cressy, número 112 del mundo y que dio la sorpresa al dejar fuera del torneo en semifinales al búlgaro Grigor Dimitrov (7-5, 7-6(9)).

«Me he encontrado un poco más lento de lo normal pero no me tengo que frustrar porque las vueltas no son sencillas. Le conocía porque ha estado en la academia y además entrené la semana pasada aquí con él» dijo el mallorquín sobre el joven talento nórdico. Además, sobre el potencial del que será su próximo rival, Nadal advirtió que el estadounidense nacido en Francia, a pesar de que haya accedido al cuadro final desde la fase previa, «está sacando muy bien y jugando muy agresivo y este tipo de superficie ayuda a esas características».