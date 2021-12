Rafael Nadal ha retomado los entrenamientos sobre la pista tras su positivo por coronavirus que había condicionado su pretemporada tras la disputa del torneo del exhibición de Abu Dabi. En las nuevas pistas cubiertas de su academia el número seis de la clasificación mundial reactiva su preparación pendiente de despejar las incógnitas sobre su participación en el Abierto de Australia.

Nadal anunció el pasado 20 de diciembre que había dado positivo en su regreso a Mallorca tras saldar con sendas derrotas ante Murray y Shapovalov su concurso en el Mubadala World Tennis Championship en el que había vuelto a la competición tras cuatro meses alejado del circuito ATP. Tras desvelar que había pasado por momentos complicados en sus primeros días con la enfermedad, compartió una imagen suya realizando ejercicios con pesas el domingo 26 y desde esta semana ya ha comenzado a engrasar la maquinaria con la raqueta en las nuevas pistas cubiertas de la Rafa Nadal Academy en Manacor.

Las sensaciones en Abu Dabi fueron positivas al margen de los resultados, pero el tenista aún no garantizó su presencia en los primeros torneos del año en tierras australianas hasta que valorara con su equipo la idoneidad de competir en Melbourne, donde inicialmente iba a disputar un torneo ATP 250 antes de tomar parte del primer grande del curso, que se celebrará entre el 17 y el 30 de enero.

El coronavirus ha supuesto un contratiempo para su preparación, pero la vuelta a las pistas de entrenamiento ponen en marcha la cuenta atrás hacia un posible regreso en un 2022 que se prevé convulso atendiendo a las nuevas restricciones y a los múltiples casos de positivos que están sacudiendo el circuito. El responsable del Abierto de Australia, Craig Tiley, se mostró optimista sobre las posbilidades de contar con Nadal en un torneo que también está pendiente de Novak Djokovic.

El serbio no estará en la ATP Cup, que se disputa en Sídney desde el 1 de enero, después de que se anunciara este miércoles su salida del equipo sin dar explicación, alimentando así la incertidumbre sobre su presencia en el Abierto de Australia. El número uno del mundo fue sustituido en el equipo de Serbia por Dusan Lajovic en el torneo que mide a 16 países desde el próximo sábado. La de Djokovic es sin duda la más sonada ya que se relaciona con su falta de confirmación oficial de si estará o no en el primer 'Grand Slam' del año. Para jugar el 'Aus Open' es obligatorio estar vacunado contra el coronavirus, algo de lo que no ha querido hablar 'Nole'. El nueve veces campeón de la cita que arranca el 17 de enero en Melbourne tiene al mundo del tenis pendiente de su decisión.