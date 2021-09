Rafael Nadal trabaja para volver a competir al más alto nivel después de varios meses de dificultades por culpa de las lesiones. Así lo ha confirmado este miércoles el tenista de Manacor durante la presentación de Construyendo campeones', una docuserie de cuatro capítulos y ocho podcasts sobre la Rafa Nadal Academy by Movistar que se estrenará el próximo 17 de septiembre y que será emitida en Amazon Prime, Movistar y Audible.

«Estoy bien, aunque he estado mejor», reconocía Nadal a preguntas del periodista Edu García, conductor del acto de presentación. «Estoy un poco dolorido del pie y viviendo una época complicada, pero con la ilusión de mejorar y encarar un proceso duro, pero que tengo que recorrer para volver a luchar por lo que quiero», destacaba el tenista mallorquín.

«Mi deseo era estar en el US Open, en Wimbledon o en los Juegos. Desde luego no estaba en el guion estar cojo a día de hoy», bromeaba Nadal. «Pero los guiones están para no seguirlos al pie de la letra. Hay que aceptar las cosas como vienen. He tenido cosas fantásticas durante mi carrera y otras más complicadas como las lesiones. Cada vez es mas difícil porque el reloj no para, pero sigo teniendo ilusión. Voy a luchar para volver», insistía el de Manacor.

Nadal, que durante el acto de presentación de Construyendo campeones ha estado acompañado por su familia, autoridades y compañeros como Jaume Munar o Dani Rincón, reciente campeón del US Open junior, ha destacado el trabajo que se ha llevado a cabo en la Academia durante sus cinco años de vida. «Ver todo lo que se está haciendo y consiguiendo supone una gran satisfacción personal», apuntaba.