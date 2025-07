El Mallorca busca central

El Real Mallorca continúa con su preparación en Austria, pero si importante es ir cogiendo forma de cara al duro inicio de la competición liguera de aquí a apenas dos semanas, no lo es menos el hecho de confeccionar una plantilla que ofrezca las mínimas garantías para seguir en Primera sin sobresaltos y quién sabe si para lograr cotas más altas. Para ello, en un equipo del que se presupone que la faceta realizadora no va a ser muy boyante -en la pasada campaña el equipo anotó 35 tantos, menos de uno por encuentro-, la fortaleza defensiva resulta imprescindible para no pasar apuros.

La marcha de Siebe van der Heyden al Gante y de José Manue l Arias Copete al Valencia ha hecho que Jagoba Arrasate cuente con dos efectivos menos en el centro de la defensa, a pesar de que el belga tampoco había sido una pieza muy utilizada por el técnico vasco.

Ahora mismo, con Antonio Raíllo y Martin Valjent como pareja indiscutible titular en el eje de la zaga, el ficha de un defensa central se antoja imprescindible. El cordobés, con 33 años a sus espaldas y diversos problemas físicos en las últimas temporadas, a pesar de ser un jugador fundamental en el equipo no parece muy probable que vaya a disputar todos los partidos porque aparte de la cuestión física está el tema disciplinario. El curso pasado vio 7 tarjetas amarillas y 1 roja que le hicieron perderse dos partidos. En el caso del eslovaco, no se perdió ningún partido por tarjetas, pero sí estuvo ausente en siete encuentros de la pasada Liga. Con esos precedentes se hace imprescindible la contratación de al menos un defensa central. En la actual plantilla, además de Raíllo y Valjent, David López, recuperado en el mercado invernal del pasado año, es el siguiente central en discordia. El canterano regresó en enero procedente del Burgos, pero apenas acumuló 170 minutos en los dos encuentros en los que saltó al campo en la Liga EA Sports. Hasta el momento, la gran novedad en lo que se lleva de pretemporada está siendo el central cubano Leo Lucas, procedente del filial, pero aún está por ver que se quede en el primer equipo y, de ser así, si va a tener protagonismo. A sus 19 años, el hispano-cubano está viviendo un sueño con el primer equipo y se está esforzando al máximo para que Arrasate lo tenga en cuenta. Uno de sus puntos a favor es que es zurdo y tras la marcha de Copete al Valencia, ese perfil es aún más necesario en el equipo. Otro de las parcelas en las que el Mallorca se encuentra falto de efectivos es en el extremo zurdo. Francisco Jorge Tavares Oliveira ‘Chiquinho’, llegó la temporada pasada procedente del Wolverhampton de la Premier League, pero su rendimiento no fue del agrado del cuerpo técnico y tuvo mucha menos participación de la que se pensó en un principio. La dirección técnica del club también logró la cesión de Valery procedente del Girona, pero el polivalente jugador catalán tampoco gozó de la confianza de Arrasate. Ambos jugadores, ‘Chiquinho’ y Valery han regresado a sus respectivos equipos tras finalizar su cesión. A día de hoy, el único jugador que puede desarrollar un juego ofensivo por la banda es el japonés Takuma Asano, pero sus evoluciones son más productivas por el flanco derecho y es por la banda izquierda por la que flaquea el Mallorca en el apartado ofensivo que en este momento tiene al colombiano Mojica como principal referencia ofensiva en esta parte del campo. Por otra parte, Pablo Maffeo y Cyle Larin continúan trabajando con el grupo a la espera de que se concrete alguna de las ofertas que puedan recibir ambos jugadores, cuyo deseo es abandonar el club. Parece que a día de hoy quien tiene más pretendientes es el lateral de Sant Joan Despí, que ya lleva varias pretemporadas coqueteando con su marcha, aunque al final se ha quedado en Palma