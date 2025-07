La conexión Mallorca-Barça continúa

Las relaciones entre Mallorca y Barcelona pueden desembocar en dos incorporaciones más durante este verano. Después de acordar el traspaso de Pablo Torre hace algunas semanas, por el que el club balear desembolsó 5 millones de euros por el 50% de los derechos del mediapunta cántabro, ambas entidades mantienen conversaciones. Sobre la mesa se han puesto los nombres del extremo Jan Virgili (Vilassar de Mar, 2006) y del lateral Héctor Fort (Barcelona, 2006), que no entran en los planes de Hansi Flick de cara al próximo curso.

Según apuntan diversos medios de la Ciudad Condal, el propio Jagoba Arrasate ya habría contactado con Jan Virgili -una fórmula que ya utilizó con Pablo Torre- para detallarle el proyecto e intentar convencerle para que se sume. Tal y como informó Jijantes, muy bien relacionado con la cúpula del Barça, el internacional español sub-19, que ha realizado la primera fase de la pretemporada con el primer equipo azulgrana, no fue incluido en la lista definitiva para la gira en Asia. La intención del club y del jugador pasa por disponer de minutos en un club de Primera División con una fórmula que puede ser en forma de cesión y de traspaso con opción de compra.

Jan Virgili es un extremo diestro que puede jugar por las dos bandas, también de mediapunta o de ‘9’, y que hace dos temporadas explotó en el Nàstic logrando 18 goles en el Juvenil A que militó en el Grupo 7 de de la Liga Nacional Juvenil y que logró el ascenso a la División de Honor por delante del Juvenil B del Barça.

El Barcelona movió ficha y el curso pasado se proclamó campeón con el juvenil A y también fue alineado por el Barça Atlètic en la última fase de la temporada. Al extremo le atrae la opción del Mallorca y la posibilidad de convivir día a día en un club de Primera División que además le pueda dar la alternativa en la máxima categoría. Las posturas se han acercado y en los próximos días se podría concretar la operación.

El caso de Héctor Fort es más complicado. El futbolista, que se encuentra concentrado con el primer equipo azulgrana en la gira asiática, tiene la idea de seguir en Can Barça aunque es consciente de que no dispondrá de los minutos que desea. Varios clubes de la máxima categoría, entre ellos el Mallorca, han llamado a su puerta, si bien hasta que el equipo de Hansi Flick no regrese de la gira no está previsto que se tome ninguna decisión en torno a su futuro.

Cabe recordar que en esa posición de lateral derecho sigue Pablo Maffeo, aunque tampoco está descartado que el lateral catalán pueda salir durante este mercado de verano.