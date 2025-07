Copete apunta a Mestalla

Copete está más cerca del Valencia. El traspaso del joven central Cristhian Mosquera al Arsenal por una cantidad superior a los 20 millones de euros activa de nuevo la maquinaria en las negociaciones que mantienen la entidad ché y el Real Mallorca por la venta del defensa sevillano. La oferta inicial presentada por el club de Peter Lim, de 2 millones de euros más incentivos, fue rechazada de cuajo por la dirección deportiva mallorquinista. La intención de la SAD isleña pasa por ingresar un mínimo de 4 millones de euros por el central de Écija, que anteayer ni siquiera se vistió de corto para participar en el primer amistoso de la pretemporada, que enfrentó a los de Jagoba Arrasate ante el Sant Andreu.

Pretensiones

En el club esperan que la venta de Mosquera, con la inyección económica en las arcas, suponga un avance en las conversaciones; es decir, que aumente la oferta hasta cumplir los deseos del Mallorca, que ya da por perdido al futbolista. A Copete, consciente de que tiene muy difícil tener los minutos que desea por la presencia de dos históricos en el eje de la zaga como Antonio Raíllo y Martin Valjent, le atrae la oportunidad de jugar en el Valencia y es por ello que, a día de hoy, sus preferencias pasan por recalar en Mestalla.

El Mallorca insiste en que no va a regalar al futbolista, por el que ya rechazó una suculenta oferta del fútbol italiano en el último día de mercado de la pasada temporada, aunque también sabe que tiene prácticamente imposible retener a un futbolista con ganas de cambiar de aires.

Ambas partes están intensificando las conversaciones para dar carpetazo al traspaso esta misma semana. De hecho, Carlos Corberán quiere contar con Copete lo antes posible para comenzar a armar su defensa y Jagoba Arrasate también desea finiquitar este caso ante el inminente inicio de la concentración de pretemporada del equipo bermellón en tierras austríacas.

Muy mal se tendrían que dar los últimos flecos para que José Manuel Arias Copete no acabe vistiendo de blanco valencianista la próxima temporada.

El destino del central sevillano también está afectando a otras operaciones, ya que hay otro defensa central, como Van der Heyden, que maneja una suculenta oferta de su país, pero que el Mallorca no puede aceptar hasta que no logre concretar un recambio. A día de hoy el técnico de Berriatua solo cuenta al cien por cien con Raíllo, Valjent y David López, ya que tanto Copete como VDH tienen la puerta de salida abiertas de par en par.

Ante estas incógnitas que se abren en el corazón de la zaga, el entrenador del Mallorca se vio obligado a incrustar al pivote canario Omar Mascarell junto a David López en el amistoso que disputó el pasado miércoles ante el Sant Andreu.

Otro de los nombres que están en la rampa de lanzamiento es el de Pablo Maffeo. El lateral catalán está en la órbita del Notthingham Forest, aunque en las últimas horas el club inglés parece haberse cerrado en banda. La cantidad económica que ofrece no es la que quiere el Mallorca, que gira en torno a los 8 millones de euros, y por este motivo las negociaciones se encuentran en un punto que parece de no retorno.

En el caso del traspaso de Cristhian Mosquera al Arsenal, el Valencia podría ingresar por el canterano un fijo de 18 millones de euros y una serie de variables que le podrían reportar otros cuatro millones. En su comunicado, el Valencia destacó el «deseo expresado de forma clara e inequívoca por parte del jugador» de no renovar su contrato con el club y «de recalar exclusivamente en el Arsenal».

Un caso similar a lo que sucede con Copete y su próximo destino.