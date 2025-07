La Premier esprinta por Pablo Maffeo

El Nottingham Forest quiere ya a Pablo Maffeo... y el Mallorca se lo piensa. El club inglés, que tiene la sartén por el mango en las negociaciones porque sabe que el club balear lo quiere vender y que el lateral catalán se quiere ir, ofrece de momento una cantidad de 5 millones de euros más unas variables, según informó ayer Marca, que de momento ha sido rechazada por la dirección deportiva.

Pablo Ortells no se baja de sus pretensiones iniciales -un mínimo de 8 millones de euros- aunque también es consciente de la situación y por poco que los Reds aumenten ligeramente su propuesta, el Mallorca levantará el pulgar y dará el Ok a la operación. Tanto en el club como en el vestuario piensan que Maffeo está viviendo sus últimos días -quizás horas- en Son Bibiloni e incluso a día de hoy es más probable que el lateral catalán no se desplace el próximo sábado con la expedición mallorquinista a tierras austríacas a que lo haga. Desde Inglaterra apuntan que la intención del técnico del Nottingham, Nuno Espirito Santo, es contar con Pablo Maffeo esta misma semana.

El Mallorca sabe que no podrá retener al lateral de Sant Joan Despí a cualquier precio, aunque de momento tiene una posición de fuerza y no regalará a Maffeo, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027.

A pesar de la irregularidad mostrada en las dos últimas campañas, el rendimiento que ofreció en su etapa inicial vestido de bermellón le permite mantener un caché y un precio de salida más elevado de lo que de momento ofrece el Nottingham Forest y confía en que el conjunto inglés mejore esa propuesta durante la semana para tratar de cerrar el mejor acuerdo posible para todas las partes.

Otro de los futbolistas que tiene abierta la puerta de salida es el central José Manuel Arias Copete. El defensa sevillano, que sabe que está por detrás de los intocables Antonio Raíllo y Martin Valjent en la lista de preferencias de Jagoba Arrasate, maneja una oferta del Valencia que le seduce. El Mallorca, no obstante, considera escasa la propuesta de apenas 2 millones de euros que ha ofrecido el club ché y espera que esa cantidad gire en torno a los 4 millones para comenzar a hablar. El central, según algunas informaciones, habría pedido a los gestores de la entidad que acepten la oferta, aunque estos se han cerrado en banda y no negociarán por debajo de esos cuatro millones de euros.

La semana proseguirá mañana con el primer amistoso de la pretemporada, a las 9.30 horas en Son Bibiloni ante el Sant Andreu de Segunda RFEF, y la llegada de Cyle Larin. El delantero canadiense tiene previsto incorporarse en las vísperas de partir rumbo a Austria para iniciar la concentración de pretemporada. El delantero, al igual que sucede con Pablo Maffeo, mantiene una relación de amor-odio con la grada que no invita a pensar en su continuidad. Tampoco su rendimiento ni su implicación en el vestuario han respondido a las expectativas creadas cuando se consumó su fichaje.

Dentro de la vorágine de las salidas, el club también trabaja para reforzar la plantilla, sobre todo en la posición de extremo, aunque antes debe soltar parte del equipaje. La intención del club es ingresar al menos unos 12 millones de euros por las ventas de Copete y Maffeo para poder invertir en reforzar el plantel. Otro de los temas que preocupa es el overbooking en la portería con los cuatro porteros (Leo Román, Cuéllar, Lucas Bergström y Dominik Greif) que se ejercitan a diario bajo las órdenes de Jagoba Arrasate.