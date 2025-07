Esa tarde en la cantina de la Colònia de Sant Pere

El 4 de julio de 2017, se han cumplido ya 8 años, era una tarde normal de verano en el periódico que se vio alterada por la decisión del Real Mallorca de afrontar una serie de despidos en el club como ‘daño colateral’ por el descenso a Segunda División B. Fue una de las decisiones más absurdas tomadas por Maheta Molango, por aquel entonces dirigente del club y cuyo final años después fue el lógico de ser él quien probara la medicina de ver cómo te enseñaban la puerta de salida.

Sin duda esa noticia convulsionó al mallorquinismo y compartió espacio con otra que con el paso del tiempo tuvo una importancia capital: el fichaje de Abdón Prats por el Mallorca. El mazazo por haber perdido un puesto en el fútbol profesional fue enorme, pero lo cierto es que no quedaba más remedio que tratar de levantar la cabeza y empezar a construir el grupo que competiría en el infierno de una Segunda B que ya no existe tal y como la conocemos.

Contratos

Hasta ese día el director deportivo que ostentaba ese cargo en esos momentos, Javi Recio, había contratado a los laterales Fran Grima y Javier Bonilla, el central binissalemer Xisco Campos y los centrocampistas Miguel Núñez y Jony Ñíguez. Pero sin duda el fichaje que más llamó la atención fue el de Abdón Prats, delantero que ya había pertenecido al Mallorca y que ese año estaba llamado a ser el nueve de referencia.

Formado en la fábrica de Son Bibiloni, Abdón regresaba de esta manera al vestuario bermellón para ser una pieza clave en el engranaje ofensivo de la próxima campaña en Segunda División B. Es en la categoría de bronce donde el ariete artanenc presentaba sus mejores números, con 45 goles en 138 partidos. Sus buenas estadísticas con el Racing —10 tantos en catorce encuentros— le sirvieron para volver a la Isla.

Pero está claro que el Abdón que regresó a la Isla no era el mismo que se marchó. Era un jugador más maduro, competitivo, con mucha hambre de jugar y de se importante en el vestuario. Lo que realmente era difícil de imaginar era que se convertiría en todo un referente para la hinchada de Son Moix. Sus goles y su forma de ser rápidamente enamoraron a la afición y empezó un idilio que todavía hoy perdura.

Abdón es cercano, mallorquín, mallorquinista, ‘artanenc’ y un futbolista especial. Sin duda hoy por hoy el fichaje de Abdón no se habría comunicado como se hizo en su día, porque en esos años la prioridad era sacar el proyecto adelante más allá de las presentaciones. Y de esta forma llegó la foto de Javi Recio y Abdón estrechando la mano y firmando el contrato sobre una mesa en la cantina de la Colonia de San Pere.

El delantero relataba para Ultima Hora, como se fraguó la firma de ese contrato. «Fue en la Colonia de Sant Pere, en la cantina del Club Náutico. Allí navego en verano y durante esos días previos Vicente Moreno me llamaba por teléfono continuamente para convencerme para que fichara por el Mallorca y yo le decía que tenía que pensármelo porque contaba con ofertas de Segunda y tenía dudas, como es lógico. Al final me convencieron. Ese día estaba con la barca y me fui a un chiringuito de Can Picafort y me llamó Javi Recio diciendo si podía ir ahora mismo para firmar el contrato, «no te me escapes Abdón», me decía. Le dije que firmaría el día siguiente, que le había dado mi palabra. Esa noche dormí en una furgoneta Westfalia y por la mañana fui al Náutico, me duché, y vino Recio y firmé en bañador y chanclas y eso fue la historia, la recuerdo con una sonrisa. Ahora cuando lo pienso me digo, joder, mi retorno anunciarlo de esa manera, pero representa lo que soy y la naturalidad con la que hago las cosas», relataba Abdón. Su mejores años empezaron un día de verano en la Colònia de Sant Pere.