Las sombras de Greif

Hace poco menos de un mes, Pablo Ortells se desplazó hasta Eslovaquia para reunirse con Dominik Greif y plantearle una oferta de renovación. Con Leo Román prácticamente fuera del vestuario, el internacional eslovaco -el elegido por Jagoba Arrasate según los números de la pasada temporada- pasaba a ser la opción número uno. Sin embargo, la situación cambió radicalmente. La nueva propuesta de ampliación tampoco convenció a Greif y el club, esta vez sí, puso toda la carne en el asador para atar a Leo Román, que pasó de estar en la puerta de salida y estampar su firmar en un contrato que le unirá al Real Mallorca hasta el 30 de junio de 2030...Para añadir más leña al morbo, Pablo Ortells también se aseguró la continuidad del veterano (41 años) Pichu Cuéllar y firmó al portero finlandés Lucas Bergström para las dos próximas temporadas con opción a dos más. El gigante finlandés (2,05 metros) llega libre tras haber jugado esta temporada en el Chelsea inglés, en cuyas categorías inferiores recaló en 2019. El joven guardameta también ha vivido cesiones en el Peterborough y en el Brommapojkarna sueco.

Situación límite

Estos movimientos dejan a Dominik Greif en un laberinto y la salida se antoja complicada. Con un año más de contrato, su situación ha cambiado. El club ha apostado de forma notable por Leo Román y esta circunstancia implica que el internacional eslovaco tiene el pomo del vestuario en la mano. El club está trabajando para encontrar la solución antes de que arranque la temporada. Jagoba Arrasate ya dejó claro recientemente en una entrevista que no quería volver a repetir la situación vivida durante el curso pasado con Leo Román y Dominik Greif pugnando por una plaza. O uno (el ibicenco, según la apuesta del club) o el otro... pero en ningún caso los dos. Y no parece factible que la situación de Dominik Greif se pueda extender demasiado en el tiempo... aunque de momento no hay nada consistente en forma de oferta sobre la mesa de la dirección deportiva. En las últimas horas se ha vinculado al internacional eslovaco con el Sevilla, aunque no hay nada oficial sobre esta cuestión.

Mientras se aclara el panorama, Jagoba Arrasate prenderá la mecha hoy a una nueva semana de entrenamiento con los cuatro porteros trabajando con el preparador y el director de fútbol tratando de encontrar una vía de escape.

Con las estadísticas en la mano, Dominik Greif fue el portero escogido por Jagoba Arrasate durante una porción notable de la pasada temporada. Después de unas primeras semanas de tanteo y rotaciones -de hecho ningún guardameta encadenó más de tres partidos consecutivos- el técnico de Berriatua se decantó por el eslovaco.

La reaparición de Leo Román, eso sí, fue de órdago después de varios meses en el banquillo. Su partidazo ante el Barcelona en Montjuic, en el que logró un récord de paradas en la Liga, le permitió acaparar todos los elogios y portadas, aunque también provocó un incendia con sus declaraciones posteriores en las que dejaba entrever que la dirección de gestión del Mallorca no le había hablado con claridad. No tardó en volver a cuajar una gran actuación en otro partido mediáticamente insuperable. Fue ante el Real Madrid. Después de unas semanas de dudas en las que parecía estar más fuera que dentro, la semana pasada rubricó su nuevo contrato por todo lo alto con un status de titular que llena de nubarrones la continuidad de Dominik Greif.

Pero el futuro del eslovaco no es el único que está en la carpeta de asuntos pendientes. Durante esta semana podría quedar perfilado el destino de Pablo Maffeo y de José Manuel Arias Copete, por los que el Mallorca pretende recaudar una cifra cercana a los 12 millones de euros. También está el problema de Cyle Larin, que no parece encajar en el nuevo proyecto, aunque tiene contrato y una ficha alta que dificulta su salida. Su intención pasa por seguir en la Liga Española. Veremos...