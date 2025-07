Doce millones por Maffeo y Copete

Doce millones de euros. Esa es la cantidad que pretende ingresar el Real Mallorca durante este verano por los traspasos de Pablo Maffeo -al que pretende el Nottingham Forest- y de José Manuel Arias Copete -el Valencia ha presentado ya una oferta insuficiente- aunque de momento las cantidades ofrecidas no satisfacen sus pretensiones. El club balear no cede en esas primeras conversaciones y no se baja del burro: 8 millones por el lateral y 4 por el central.

Los dos futbolistas, por diferentes circunstancias, han dejado claras sus intenciones de salir a la entidad balear y en los despachos de Son Moix ya han puesto en marcha la operación salida... aunque no a cualquier precio. Tanto Alfonso Díaz como Pablo Ortells son conscientes de las dificultades que supone retener a un futbolista que ha decidido cambiar de aires, pero están dispuestos a estirar lo máximo posible para obtener la cifra de salida inicialmente marcada. En el caso de Pablo Maffeo, llueve sobre mojado. El lateral catalán, que está en su quinta pretemporada vestido de bermellón, está llegando al final de un ciclo. El pasado verano ya estuvo a punto de cerrar la puerta, pero una conversación con Jagoba Arrasate le convenció para su continuidad. La temporada estuvo marcada por los altibajos y protagonizó un lamentable episodio en el epílogo del campeonato, con unos gestos que no sentaron nada bien a un sector de la afición, que enrarecieron su particular relación de amor-odio con la hinchada. Después de aparecer el nombre del Betis vinculado a su futuro, la Premier League y en concreto el Nottingham Forest ha tomado la delantera. De momento, los reds no alcanzan la cifra que exige el Mallorca -entre los 8 y los 10 millones de euros- para vender al lateral catalán. A pesar de todo, en el club balear confían en que las negociaciones puedan cristalizar en los próximos días.

La renovación de Mateu Morey, que el curso pasado demostró en las oportunidades que le dio Arrasate que ya ha dejado atrás el calvario de las lesiones, y ese lamentable episodio en la última jornada del campeonato invitan a pensar en que el traspaso se da por hecho.

En el caso de Copete, por su parte, tampoco existe acuerdo entre lo que pide el club y lo que ofrece el Valencia. El club ché ha puesto sobre la mesa una propuesta de dos millones de euros que en la entidad balear consideran insuficiente. Cabe recordar que el curso pasado rechazó una oferta que doblaba esta cantidad por el central andaluz, aunque también es verdad que esa propuesta de un intermediario llegó con el mercado a punto de bajar la barrera.

El Mallorca ya le ha hecho saber al Valencia que no venderá a Copete por 4 millones de euros y no soltarán al futbolista por menos de esa cantidad.

Las negociaciones para vender a Pablo Maffeo y Copete están en marcha, aunque no son las únicas. El canadiense Cyle Larin, que también vivió un final de temporada polémica con los aficionados de Son Moix, tampoco parece encajar en los planes de Jagoba... aunque en este caso su salida se antoja mucho más complicada si el club quiere recuperar una parte de la inversión realizada.