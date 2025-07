Pablo Torre: «Mi primera opción siempre ha sido el Mallorca»

El Real Mallorca ha presentado oficialmente a sus nuevos fichajes para la temporada 2025/2026, Pablo Torre, procedente del FC Barcelona y Lucas Bergstrom que llega libre del Chelsea. Un acto que ha tenido lugar en el Hotel Secrets de Paguera en el que los dos jugadores han explicado principalmente los motivos por los que decidieron llegar a la isla de cara a la próxima campaña.

Pablo Torre, el que ha sido el primer fichaje del club, explicaba que «mi primera opción siempre ha sido Mallorca, hubo interés de otros equipos, pero la idea era estar aquí, quiero seguir adaptándome y estoy muy contento de estar en este club». Sobre como se dio toda la negociación y la idea de venir a la isla, aseguraba que «hablé con Pablo y con el míster, necesito esa confianza que me han dado y el proyecto que hay me motiva para sacar todo mi potencial».

Tras su paso por el Barça y que su destino finalmente haya sido Mallorca afirma que «estar en el Barça y jugar es complicado, siempre he dado lo máximo y a partir de ahora con 22 años creo que era el momento de buscar minutos y jugar». También ya demuestra su ambición desde el minuto uno y afirma que «si he venido aquí también es para hacer cosas importantes, el año pasado se vio la buena temporada que se hizo y el objetivo es seguir mejorando año tras año».

En cuanto a su estilo de juego y donde le gustaría estar sobre el césped decía que «me gusta mucho jugar detrás del nueve, libre, ayudar al equipo y también en banda izquierda yendo hacía dentro del campo. Donde me pongan lo haré lo mejor que se para ayudar al equipo». Sobre la tardanza en su llegada a Mallorca se ha referido a ello con que «no tardé en decidirme, la negociación fue así y lo tenía claro desde el primer momento».

Por su parte Lucas Bergstrom, nuevo guardameta del club bermellón explicaba que «pese a que haya cuatro porteros, mi nivel es bueno y creen que eso iba bien para el club y por eso estoy aquí, da igual el número de jugadores que haya».

En cuanto a su llegada, asegura que «estoy contento de estar aquí, si juego lo haré lo mejor posible y si no, animaré y ayudaré en lo que pueda al equipo. Esta es la mejor opción que tenía para continuar la carrera y contento de formar parte del Mallorca».

No ha hablado aun mucho con Arrasate más allá de lo estrictamente profesional, afirma que «quiero jugar aquí, es lo que busco en cada entrenamiento. No he hablado mucho con Arrasate, solo he estado tres días aquí y más allá de los entrenamientos no he hablado más».