Leo Román, ilusionado tras la renovación hasta 2030

Finalmente Leo Román ha sido el portero que ha renovado con el Mallorca hasta el 2030, el que es hasta el momento el contrato más largo en la entidad bermellona. El guardameta ibicenco aseguraba en declaraciones al club que «renovar con el Mallorca es una ilusión. Llevo cinco años y esta va a ser mi sexta temporada ligada al club. Estoy muy contento y, sobre todo, muy ilusionado por lo que viene por delante».

«Llegué siendo un chaval, como quien dice. He tenido un proceso de aprendizaje largo, tanto a nivel futbolístico como personal. Estoy muy contento de poder seguir aquí y, sobre todo, del camino que me ha llevado hasta aquí», aseguraba Román.

También tuvo mensaje hacia la afición, después de sellar su firma que le mantendrá vestido de rojo y negro, por lo menos, cinco temporadas más. «Tendréis Leo para mucho rato. Os agradezco siempre el apoyo que me habéis dado desde el inicio. Desde que llegué aquí, siendo un chaval, siempre me habéis transmitido confianza, que a mí me ha ayudado mucho y ahora me toca a mí devolvérosla».