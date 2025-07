Pablo Torre: «Desde que hablé con Jagoba y Ortells por videollamada me transmitieron su confianza. La necesitaba»

Pablo Torre, el gran animador del mercado mallorquinista, ya piensa en rojo y negro. El primer fichaje del próximo proyecto bermellón asegura que está muy ilusionado con esta nueva aventura que se le presenta en su carrera y reconoce que Jagoba Arrasate fue clave en su decisión de jugar en Son Moix las cuatro próximas temporadas.

«Estoy muy contento», destacaba el jugador en sus primeras declaraciones como mallorquinista. «Llevábamos un par de semanas en las que ya me había dicho que quería venir aquí, que quería disfrutar de Mallorca y estoy con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros y de empezar a entrenar mañana», añadía.

«Desde que hablé la primera vez con Jagoba (Arrasate) y con Pablo (Ortells), en una videollamada que tuvimos cuando estaba en el Europeo con la sub'21, me transmitieron mucha confianza. Yo la necesitaba. Sentía que esto puede salir muy bien y estoy muy feliz de estar aquí. El míster me transmitió un poco su idea de juego. Al final a mí me gusta el fútbol y sé los jugadores que hay aquí, que son de mucho nivel».

Preguntado por la ilusión que genera entre la afición su llegada al club, Pablo Torres afirma que sus allegados se lo iban explicando: «Por lo que me decían y por lo que me enseñaban mis amigos, sí lo sabía. Yo intento estar un poco al margen de eso. De hecho, solo tengo Instagram y lo otro intento no mirarlo, pero sí que mis amigos me iban comentando».

El cántabro tiene muy claras sus metas para la temporada que viene en la que se estrenará como mallorquinista. «A nivel colectivo, hacer un gran año, intentar mejorar el año pasado, que fue un gran año para el Mallorca. Y a nivel individual, intentar disfrutar cada fin de semana aportando asistencias, juego, goles y haciendo disfrutar a toda la afición». Palabra de futbolista. Palabra de Pablo Torre.