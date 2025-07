El Mallorca renueva a Muriqi hasta 2029

El Real Mallorca y VedatMuriqi seguirán caminando de la mano otros dos años. El club balear ha anunciado este miércoles que ha llegado a un acuerdo para ampliar el contrato del delantero kosovar, que renueva hasta el 30 de junio de 2029.

La ampliación de Muriqi, que tenia contrato hasta 2027, ha sorprendido a solo un día del inicio de los entrenamientos de pretemporada y refuerza la apuesta del club por el internacional kosovar, que había reclamado hace unos meses que quería extender sus lazos con el club en el que ha encontrado la estabilidad tras su fallido paso por el fútbol italiano.

«Sobre todo, siento orgullo, placer», asegura Muriqi en unas declaraciones difundidas por el Mallorca tras el anuncio del acuerdo. «Es un honor seguir viviendo este sueño con esta gente de aquí y seguir creciendo con ellos. Para mí significa mucho. Por eso estoy contentísimo de seguir dos años más con el Mallorca. Sin duda, venir aquí es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Mallorca, para mí, es el mejor sueño que he tenido en mi vida. Y eso no lo voy a cambiar», añadía el Pirata, uno de los futbolistas de la plantilla más queridos por la afición.

A seguir dando todo para mi isla y sus gentes 🏴‍☠️🔴⚫️

Os quiero!!! https://t.co/T1M1DvsOwC — Vedat Muriqi (@MuriqiVedat) July 9, 2025

Muriqi llegó al Mallorca cedido por la Lazio en enero de 2022, cuando el equipo se jugaba la permanencia en primera División, y desde entonces se ha hecho fuerte en Son Moix. El verano siguiente el club se hizo con sus servicios en propiedad en una de las operaciones más caras de todas su historia y convirtió al delantero en uno de sus iconos.

El kosovar ha disputado un total de 118 partidos oficiales con el Mallorca en los que ha anotado 35 goles. y ha ejercido siempre como la gran referencia ofensiva del equipo. La temporada pasada, a las órdenes de Jagoba Arrasate en el banquillo, participó en 29 encuentros en los que selló siete dianas.