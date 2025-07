Jagoba Arrasate quiere una solución para la portería del Real Mallorca

Jagoba Arrasate ha concedido durante sus vacaciones una entrevista a Durangaldeko Televista en la que habló del Real Mallorca y de varios puntos que rodean la actualidad del Real Mallorca, entre ellos la situación de la portería con Dominink Greif y Leo Román.

El entrenador admitió que esta situación puede pasar de ser una doble solución a un problema. Así lo explicó el técnico del conjunto bermellón.«Leo Román viene de Segunda División y Greif era suplente de Rajkovic y había jugado solo un partido en Primera y en principio los dos eran novatos en la categoría y cuando se va Rajkovic, cada uno piensa que va a jugar él —refiriéndose a Greif y Leo—, entonces es complicado", dijo Arrasate.

«Con dos porteros no se puede jugar y les digo a ambos que van a tener oportunidades, que van a poder demostrar los dos, que voy a alternar y luego decidiré. Empezaron así y me decido por Greif. Dos grandísimos porteros, muy diferentes, pero los dos terminan contrato el año que viene y ya veremos lo que va a pasar. Es inviable que los dos renueven, pero lo que no quiero tampoco es que no esté ninguno de los dos, a ver cómo lo hacemos», manifestó Arrasate.

«Siempre me decían que tenía un problema, pero yo lo veía como que tenía dos soluciones, pero ahora que terminan contrato el año que viene sí que se pueden convertir en un problema», reflexionó el entrenador del Mallorca.