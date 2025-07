Pablo Ortells no lo sabe porque era muy joven, pero Michael Laudrup dijo en 2011 tras el enésimo fracaso en un fichaje que «cuando no hay dinero tienes que correr más». No sé si hay o no dinero en el Mallorca para fichajes, lo que sí sé es que convendría correr un poco más y no dejarlo todo para el final. Sé perfectamente que el mercado tiene sus tiempos, pero los muchachos del director deportivo que miran tantos vídeos, viajan tanto y tienen tantos contactos, deberían haber hecho algo más en un mes. Llevan todo el año preparando el mercado de fichajes para al final terminar improvisando. Les recuerdo lo que dijo Jagoba: «Tenemos que hacer un buen mercado». Y no se refería al de Sineu.