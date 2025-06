Joaquín Sabina, el 9 del Real Mallorca

Con las primeras notas del tema '19 días y 500 noches', así empieza el vídeo que el canal oficial de Joaquín Sabina en Instragam ha publicado como recuerdo del paso del artista de Úbeda por la Isla este pasado sábado. La pieza de algo más de dos minutos empieza con imágenes características del mar balear para pasar posteriormente al estadio de Son Moix con todo listo para el concierto del cantautor.

Seguidamente se puede observar cómo llega en un vehículo negro y junto a su agente y a la seguridad del evento, Joaquín es acompañado al interior de uno de los vestuarios del estadio de Son Moix donde se encontró con una primera sorpresa, una camiseta oficial del Real Mallorca con el número 9 a la espalda y su apellido, Sabina.

El artista, con su inseparable cigarrillo, se sienta junto a la camiseta antes de cogerla y observarla con detenimiento. Durante unos instantes se puede ver al cantante firmando algunos discos y recibiendo siempre los cuidados de su mujer Jimena Coronado que es la que se encarga de todo en el interior del estadio hasta que llega la hora del concierto.

La camiseta de Sabina con el 9 y su apellido en la espalda.

Poco antes de las diez de la noche Joaquín Sabina sube al escenario para deleitar a sus incondicionales con un concierto, el último de su carrera en Mallorca. También en el video aparecen algunos de los espectadores minutos antes del concierto charlando y haciéndose fotos con los músicos que componen la banda de Joaquín Sabina.

Joaquin Sabina observando con detalle la camiseta del Real Mallorca.

Con la noche cayendo sobre el cielo de Palma, los dimonis encienden sus antorchas y el cantante, junto a Jimena, sale del túnel de vestuarios como si se tratase de un futbolista para jugar su último partido ante un público que le adora.

Con su bombín y su último cigarrillo tras el escenario, Sabina empezó su último vals en un recinto futbolístico y donde él fue la gran estrella. El cantautor se llevó el cariño de sus fans además una camiseta del Real Mallorca. Regresó para pasárselo bien contraviniendo su propio credo y que no es otro que al lugar donde has sido feliz, no debieras tratar de volver.