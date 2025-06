Sergi Darder: «He estado más liberado, más contento, más tranquilo»

Sergi Darder es uno de los líderes que el Mallorca necesita. El centrocampista de Artà, presente en todos los partidos de Liga de esta temporada, valora como positivos los resultados que ha conseguido el equipo en un curso que suponía un nuevo comienzo y aunque admite que posiblemente se ha perdido una oportunidad para volver a Europa, el grupo es ambicioso de cara a la campaña que viene. A su vez, reconoce en una entrevista difundida a través de los medios del club que tras un primer año difícil se siente cada vez mejor sobre el campo.

«Ha sido una temporada bonita», asegura Darder. «Es verdad que el final ha estropeado un poco, pero no hay que olvidar que hemos hecho 48 puntos. Un año en el que, durante mucha parte, hemos ilusionado a la gente y a nosotros mismos. Por mala suerte no hemos podido acabar con estos dos o tres puntos más que nos hubiesen llevado a Europa».

En ese mismo sentido, el futbolista mallorquín reconoce que «puedes mirar que era una oportunidad, yo creo, histórica». «Y seguramente, no quiero decir fácil porque no es nada fácil, pero seguramente era más fácil que otros años poder ir a Europa porque entraba un equipo más, porque dos o tres equipos históricos que normalmente sabes que estarán por allí arriba no han tenido su mejor temporada... y había ese agujero para equipos como nosotros». En cualquier caso, Darder recuerda que hay «que valorar que este equipo ha hecho una temporada muy buena. Y creo que con esto nos quedamos: que este equipo ha hecho 48 puntos, que está en el top-10, que nos tenemos que intentar afianzar en estas posiciones y que si seguimos así, seguramente algún año nos dará para ir a Europa y ojalá pueda ser el año que viene».

Para la temporada 2025-26, Darder tiene claro que la meta a superar es la décima plaza de este año: «No podemos quedar más abajo de esa posición. Creo que ese debe ser el objetivo. Después, si nos da para ir a Europa, lo lucharemos. Si nos da para quedar en la décima posición, también lo lucharemos. Tenemos mucha ilusión, mucha ambición. Como ha dicho el míster, que estos dos, cuatro, cinco o seis fichajes que puedan llegar sumen, que los que ya estamos aquí, que conocemos al míster, también. No hemos de dejar pasar que ha sido una temporada con un entrenador nuevo, un proyecto nuevo, un proceso nuevo. Creo que este equipo se ha adaptado muy bien. Ya lo conocemos, sabemos el funcionamiento del trabajo y creo que eso también nos tiene que dar mucha fuerza para poder comenzar ya con una inercia positiva. Y ya te digo: yo estoy súper ilusionado, estoy viendo un Mallorca cada día mejor y eso es lo importante. Y ahora ya es culpa nuestra, de los jugadores, de hacerlo más grande también».

Darder se muestra sincero sobre su situación personal: «Aunque el año pasado reconozco que fue una temporada muy difícil, aprendí mucho, y eso es lo importante y lo que me ha hecho ser mejor jugador este año. He estado más liberado, más contento, más tranquilo, porque se ha podido ver parte de lo que soy yo. Seguramente quizás no se verá más al Sergi que se vio cuando tenía 20, 21 o 22 años porque cada contexto es diferente, cada equipo es diferente, cada entrenador es diferente, y tú siempre te tienes que adaptar mucho a lo que necesita el equipo. Ha sido otro año de mucho aprendizaje y de agradecimiento hacia el míster por la confianza que me ha dado».