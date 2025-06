El primer 'fichaje' del verano

El Real Mallorca ya ha ejecutado su primer movimiento de cara a la temporada 2025-26. El club balear ha anunciado este miércoles la continuidad de Mateu Jaume Morey, que seguirá vistiendo de rojo y negro otras dos temporadas, más otras dos opcionales. El lateral de Petra, que ya fue quien rompió el hielo del mercado hace algo menos de un año, cumplirá así la segunda mitad del acuerdo que cerró el verano pasado para regresar a la isla tras su paso por el Borussia de Dortmund alemán.

Morey se ha ganado un sitio en el vestuario de Son Moix. El lateral mallorquín, que en su día llegaba libre aunque con un importante historial de lesiones a cuestas, ha participado en 17 partidos oficiales esta temporada (16 de Liga y otro de Copa del Rey) en los que ha sumado 828 minutos de juego. Y aunque solo ha completado de principio a fin cuatro de esos partidos, ha dejado muy buenas sensaciones en la gran mayoría de ellos y se ha complementado a la perfección con Pablo Maffeo. Acabó el curso incrustado en el once inicial de Jagoba Arrasate (fue titular en las tres últimas jornadas) y jugó de inicio en la visita a los campos de los tres grandes de la Liga: el Metropolitano, el Lluís Companys y el Santiago Bernabéu.

DIMONI DE PETRA 𝟐𝟎𝟐𝟕 pic.twitter.com/Zi0Pj2Obba — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) June 4, 2025

Morey (25 años) se estrenaba en la Liga nueve años después de dejar el Mallorca para marcharse a la cantera del FC Barcelona, con el que ganó la Youth League en 2018, y dar después el salto al fútbol de elite con el Borussia Dortmund, con el que solo pudo jugar 28 partidos oficiales en cinco temporadas (2019-2024) por culpa de una serie de graves problemas de rodilla que además minaron su confianza. Aun así, pudo estrenarse en la Liga de Campeones y ganó una Copa alemana antes de emprender el camino de vuelta a Palma.

Además, Mateu Morey también brilló en su momento con las categorías inferiores de la selección española. Fue campeón de Europa y subcampeón del mundo con la sub'17 (2017). Ahora ya sabe que, como mínimo, seguirá jugando en su casa hasta 2027.

«Estoy muy contento», señalaba Morey en unas declaraciones difundidas por el propio Mallorca. «Es un orgullo enorme poder renovar. Me he sentido muy bien durante la temporada. Ha sido muy buena y provechosa para mí y con una evolución muy buena. Estoy muy contento».

El de Petra aseguraba que seguir en Son Moix es todo un orgullo. «Poder jugar, mirar hacia arriba y que ahí esté toda mi familia y mis amigos es algo muy bonito y por suerte podremos seguir disfrutando de esta sensación», reconoce.

Morey admite que ha seguido una progresión durante el curso que le ha llevado a recuperar la confianza. «He ido de menos a más. A medida que pasaban los días me iba sintiendo con muy buenas sensaciones y el cuerpo me respondía. Dar las gracias a toda la gente que me ha ayudado y ha estado a mi lado para que la temporada fuese tan bien. El objetivo es seguir evolucionando, mejorando y poder aportar mi granito de arena al equipo en lo que se necesite».