Dominik Greif-Leo Román: solo puede quedar uno

El director deportivo del Real Mallorca, Pablo Ortells, hizo referencia este jueves en Deportes Cope Baleares a la situacón de Greif. «No queremos obligar a nadie a estar con nosotros, queremos gente que quiera estar, que esté convencida y con ello rendirá mejor en el campo», afirmó el responsable de confeccionar la plantilla del Mallorca. «Tratamos de hacer buenas propuestas a nuestros jugadores y la gente suele estar contenta. Desconozco lo que ha dicho exactamente pero al final si se puede limar esa distancia pues estará, sino es así pues no estará, no se puede obligar a nadie», insistió. En su opinión «cada uno tiene sus pretensiones y su punto de vista, lo respetamos. Llevamos tiempo hablando, se van acercando posturas o no, todavía tiene contrato. Veremos si durante el verano podemos limar esa diferencia, no tiro la toalla, estamos contentos con él y queremos que siga», afirmó en declaraciones a la Cadena Cope.