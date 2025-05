Takuma Asano: «No estoy nada satisfecho con mi temporada»

«Hemos hecho una buena temporada aunque personalmente no estoy nada satisfecho». Takuma Asano se mostraba así de directo este miércoles ante sus compatriotas. El futbolista japonés del Mallorca, uno de los grandes protagonistas en la firma del acuerdo con Taica Corporation, reconocía que los problemas físicos le han lastrado mucho durante el curso, aunque es optimista de cara al futuro.

«Al principio pude entrar en el equipo como quería, aportando cosas al ataque», explicaba Asano. «Mi buen inicio se vio un poco truncado por los problemas con las lesiones y eso me ha dejado un sabor un poco amargo porque no he podido mostrar todo mi potencial. He estado mucho tiempo fuera del equipo y eso me ha frustrado. La próxima temporada espero aportar más al equipo».

Asano, que llegaba el pasado verano al Mallorca procedente del Bochum, señalaba que «en España hay mucho más nivel que en Alemania, donde todo es mucho más físico. En la Liga hay más técnica y un nivel futbolístico muy alto» y revelaba algunas de sus sensaciones dentro del vestuario bermellón.

«Jugadores como Muriqi tienen un físico impresionante, es el más fuerte que he visto», contaba el jugador nipón. «Cuando está en el campo nos transmite mucha seguridad en ataque. Con Darder me entiendo muy bien dentro y fuera del campo, tenemos una buena conexión».

Asano también se refería al que ha sido su primer técnico en España, Jagoba Arrasate. «El entrenador es una gran persona. También es muy entrenador, pero sobre todo buena persona, que es muy importante. Se enfada poco, pero analiza siempre mucho las cosas. Yo no hablo castellano, pero nos comunicamos y él siempre intenta transmitirme lo que quiere de mí», apuntaba.