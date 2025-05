Greif, las dudas sobre su futuro y una confesión: «La rotación no ayudaba a mi estabilidad mental»

Dominik Greif ha sido uno de los jugadores más destacados del temporada del Mallorca y puede que sea uno de los grandes protagonistas del verano. El portero, que el pasado fin de semana cerraba el curso con una enorme actuación en Vallecas, ha concedido una entrevista al medio eslovaco Dennik Sport en la que habla muy claro sobre su futuro y sobre los cambios que ha ido haciendo Jagoba Arrasate durante toda la campaña.

Con contrato hasta junio de 2026, Greif asegura en la entrevista que su continuidad a partir de esa fecha no está ni mucho menos garantizada y no descarta movimientos a corto plazo. «Lamentablemente, las negociaciones para renovar están estancadas. Llegar a un acuerdo es muy complicado, nuestras ideas están muy alejadas. Con humildad, respeto la oferta del club, pero no puedo aceptarla. Considerando cómo han ido las conversaciones y que ya tengo 28 años, espero que el club entienda mi situación y, si llega una mejor opción para mí, esté dispuesto a hablar de mi salida este verano», afirma.

«Me encantaría seguir en Mallorca, ya estoy acostumbrado al club y a la vida aquí, pero estamos muy lejos de llegar a un acuerdo», sigue explicando Greif. «Si la directiva pudiera mostrar cierta comprensión humana, sería genial. Pero soy consciente de que aún tengo un contrato válido por un año y tengo que aceptar lo que venga, ya que no depende solo de mí», añade. A su vez, el portero insiste que está «abierto a todo».

Otro de los temas que toca Greif es el de su titularidad y las rotaciones en algunos momentos de la temporada: «Si había dos partidos en una semana, Leo Román jugaba el intersemanal. Y normalmente, cuando un portero gana la titularidad en pretemporada, mantiene su puesto salvo que se lesione o cometa varios errores seguidos. No digo que no me tuvieran confianza, pero la rotación no ayudaba a mi estabilidad mental. Cuando Leo hacía un buen partido, sentía inseguridad y también que, por ser de casa, la gente lo prefería. Desde el punto de vista mental, fue una temporada muy exigente. Incluso me ocurrió que tras varios buenos partidos y dos porterías a cero seguidas, me quedé en el banquillo contra el Barça. Créeme, eso no es fácil».

Greif también habla de sus suplencias en los partidos contra el Barça y el Madrid en el Lluís Companys y el Bernabéu: «Me habría gustado jugar siempre, sobre todo los partidos grandes. Si al comienzo de temporada me hubieran dicho que jugaría 31 partidos en LaLiga, pero solo uno de los cuatro contra el Madrid y el Barça, lo habría aceptado. Pero me duele no haber jugado en esos estadios. Sobre todo porque fueron partidos ideales para destacar como portero. No los jugué simplemente porque fueron entre semana y el entrenador estableció esa rotación desde el inicio. Se mantuvo firme en eso sin importar el rendimiento o el rival. Pero no quiero que suene a queja, aunque esa incertidumbre no ayudaba a mi tranquilidad».

Cuestionado sobre la temporada del Mallorca y la decepción de los aficionados, Greif también ofrece su visión: «Están frustrados porque no alcanzamos competiciones europeas, pero no entienden que durante la segunda mitad de la temporada solo contábamos con 12 o 13 jugadores disponibles. Prácticamente no teníamos extremos: uno estuvo lesionado toda la temporada y el otro jugó muy poco. Nuestro delantero no recibía balones adecuados, porque teníamos mediocampistas actuando en bandas. Fueron bajas muy importantes, y el entrenador tuvo que adaptar el sistema».

El guardameta bermellón abunda en sus explicaciones a Dennik Sport: «Perdimos muchos puntos en casa en la segunda mitad de la temporada, a menudo en el tiempo añadido. A veces nos faltó suerte, otras concentración o intensidad. Todo eso suma... Pero no hay que olvidar que el año pasado celebrábamos la permanencia. Y ahora, en el último partido en casa, la gente nos abucheó…»