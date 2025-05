Sergi Darder se gana un sitio en uno de los rankings más exclusivos de la Liga

Sergi Darder acaba de hacerle un nudo a la segunda temporada de su carrera como jugador del Real Mallorca y lo hace dejando inscrito su nombre en unas de las estadísticas más especiales y exclusivas de LaLiga. El centrocampista de Artà, uno de los hombres fuertes en la pizarra de Jagoba Arrasate, es uno de los únicos siete futbolistas de todo el campeonato que no han faltado a ningún partido.

Además de Darder solo hay otro cuatro jugadores de campo y dos porteros que hayan tenido presencia en todas las jornadas de la competición: Joan García (Espanyol), David Soria (Getafe), Dodi Lukebakio (Sevilla), Diego López (Valencia), Ante Budimir (Osasuna) y Antoine Griezmann (Atlético de Madrid).

Darder no ha sido el jugador con más minutos acumulados en la Liga con el Mallorca (en ese sentido es el cuarto porque tiene por delante a Raíllo, Greif y Valjent), pero sí el único que ha intervenido en cada una de las funciones del equipo entre agosto y mayo. En 34 ocasiones lo ha hecho partiendo desde el once titular y las otras cuatro, todas en la primera vuelta, incorporándose después desde el banquillo. De hecho, el balear no se pierde un encuentro del campeonato desde octubre de 2023.

Al Mago de Artà no lo han sacado en los últimos meses del campo ni las lesiones ni las sanciones. Vio la cuarta cartulina amarilla del curso en el partido contra el Girona de la 34ª jornada pero a partir de ahí ya volvió a ser amonestado.