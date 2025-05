Jagoba Arrasate «No estamos contentos pese a que la temporada haya sido buena»

«Hemos cumplido con el top 10 que me dijo Andy Kohlberg al principio de la temporada, no se me olvidará, eso está conseguido. Nos sirve con eso? No, lo dije el otro día, no estamos contentos pese a que la temporada haya sido buena, pero por como ha transcurrido y en las posiciones que nos hemos estado durante el año nos ha sabido a poco la décima posición». Así se expresaba Jagoba Arrasate tras conseguir el empate y el punto frente al Rayo Vallecano, con el que asegura la décima posición de LaLiga esta temporada.

También ha querido referirse a las buenas sensaciones que le ha transmitido el equipo durante el último encuentro. «Termino con buenas sensaciones ya que creo que hemos hecho un gran esfuerzo y eso ha tenido la recompensa del punto, el equipo lo ha intentado hasta el último momento pese a no estar en nuestro mejor momento. Aun así, los jugadores se agarran a todo y han querido terminar de la mejor manera posible la liga, veo aspectos positivos y estoy contento». Un partido en el que Arrasate ha querido felicitar al Rayo por el año realizado y la clasificación a Europa, en este caso a Conference League. «Felicitar al Rayo por la clasificación a Europa, creo que han hecho una grandísima temporada y el contexto de hoy es complicado ya que sabíamos nuestra posición. El inicio del segundo tiempo ha sido el mejor momento pero con los cambios del rival se nos ha complicado un poco todo. Nos vamos de la campaña con un punto más y terminar la temporada con un empate y no perdiendo en un campo tan complicado dice mucho». Finalmente, y de cara a como puede ser el verano dentro del Mallorca, explicaba que «depende de muchas cosas, del mismo mercado, de las salidas, de los jugadores que podamos incorporar durante el verano, pero me llevo muchos deberes para este verano, la segunda vuelta no ha sido igual que la primera y eso es lo que intentaré mejorar pero también con las piezas que tengas es más fácil corregir la situación».