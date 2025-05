El reto más importante

El Mallorca ha conseguido la permanencia y salvar así su patrimonio más importante: la Primera División.

Desde el punto de vista deportivo, que siempre es el más importante, estoy convencido de que el Mallorca ha realizado un buen año, pese a la decepción final de no jugar en Europa la temporada que viene. El equipo ató la continuidad en la máxima categoría con prontitud. Después, hemos certificado las múltiples carencias de la plantilla y el bajo rendimiento de algunos futbolistas. Y no puedo dejar de referirme a Muriqi, que entre lesión y lesión ha paseado sin rubor su entrega total y su mediocridad más absoluta. Darder ha tenido un rendimiento dispar. Ha dejado claro que es un futbolista diferencial, pero su irregularidad es irritante. Y podriamos hablar de otros muchos jugadores, pero ya saben que la decepción siempre es proporcional a las esperanzas depositadas. Y yo, por ejemplo, ya no esperaba nada de Larín.

La propiedad americana ha dotado de estabilidad económica a la Sociedad Anónima Deportiva. No es poco, aunque aumentar los ingresos debe ser una obligación para que el Mallorca pueda fijarse objetivos más ambiciosos en un futuro cercano.

En todo caso, el gran problema del Mallorca es, una temporada más, el ámbito social. Es el gran reto del futuro. Y es que una propiedad americana, con unos gestores llegados de tierras peninsulares, y ni un solo miembro del consejo de administración de esta tierra, es casi imposible que entiendan la idiosincrasia de la afición. Los mallorquinistas han dado la espalda al club y al equipo durante demasiados partidos. Además, son numerosos los abonados que han dejado de acudir a Son Moix de forma regular. Y más vale obviar las disputas con algunos jugadores. En cualquier otro club ya tendrían la baja con independencia de su valía, pero aquí… En este aspecto, hace falta una revolución. Veremos...