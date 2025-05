El Mallorca acaba su camino con un único objetivo

Vallecas, uno de los escenarios icónicos del mallorquinismo moderno, asistirá este sábado a la clausura de una temporada en pendiente. El Mallorca de Jagoba Arrasate, descarado y vigoroso en la primera parte de la Liga y arrugado y lleno de agujeros en la segunda, cerrará la cremallera del curso, un viaje en el que ha invertido diez meses, liberado de cargas y con un único objetivo al alcance: acabar la travesía en la mitad superior de la clasificación. Un premio que cobrará importancia con el paso del tiempo pero que ahora, solo unos días después de que se estropearan todas sus aspiraciones europea, apenas tiene sabor. Además, apagará las luces frente a un Rayo Vallecano que sueña con llegar, precisamente, a ese lugar que los baleares ya no podrán alcanzar. Acaba una campaña, pero también un ciclo (DAZN, 21.00 horas).

Arrasate ha insistido mucho en la necesidad que tiene el Mallorca de terminar entre los diez primeros. Es lo único que le queda para darle brillo y valor a una temporada y a unos números que el pasado verano la gran mayoría habría aprobado sin darle muchas vueltas, pero que se han oxidado por el deterioro que empezó a sufrir el equipo en enero y por una serie de pequeños factores, insignificantes por separados y muy tóxicos en conjunto, que han manchado toda la hoja de servicios.

Ha hecho lo posible el técnico por mantener enchufados a unos jugadores que, en algunos casos, se han ido desconectando de manera progresiva. Puede que no en actitud pero sí claramente en productividad y rendimiento. No quiere Arrasate que el Mallorca sea la clásica formación ausente en la última jornada, sobre todo, porque además va a intervenir directamente en la resolución de esa carrera europea que llegó a liderar y de la que formaba parte hasta hace unos días. Y alguna otra meta, por menor que resulte a estas alturas del calendario, le queda por cruzar. Más allá de los premios económicos de la Liga, que hay que tener muy en cuenta, y de defender esa décima plaza que ahora ocupa, tiene la posibilidad de igualar los 50 puntos de 2023 o de firmar la séptima victoria a domicilio.

Jagoba no adelantó nada en la previa sobre sus planes. Advertía el vizcaíno que hasta este mismo sábado no iba a informar del once a su futbolistas pero destacaba, a su vez, que presentará el más competitivo posible porque la única idea es ganar el partido. Para la función final ha convocado a 23 jugadores entre los que solo faltan los lesionados Asano, Abdón y Maffeo. Repite Robert Navarro, que sigue sin estar al cien por cien pero que podría tener acceso a sus últimos minutos como rojinegro, y regresa Chiquinho. El portugués, que porta la bandera del peor fichaje del año, ha tenido un papel muy residual en los últimos meses —en lo que va de 2025 solo jugó unos pocos segundos en en Metropolitano— aunque ya ha dejado atrás las molestias que sufría y viajará por última vez con el grupo antes de volver a su club de origen, el Wolverhampton inglés.

El Rayo Vallecano de Iñigo Pérez quiere ponerle el lazo a su buena temporada con la clasificación para jugar en Europa. En las últimas cuatro jornadas los vallecanos han sumado diez puntos de doce posibles tras ganar al Getafe, Las Palmas y Celta de Vigo y empatar con el Betis.