Jagoba Arrasate: «He gritado más de lo que me hubiese gustado»

Jagoba Arrasate ha despedido este viernes la temporada en Son Bibiloni. Un día antes de que el Mallorca visite el estadio de Vallecas para tachar la última fecha del calendario y empezar las vacaciones, el técnico vasco ha aprovechado la última rueda de prensa en Palma para valorar el año de su estreno en el club y empezar a mirar hacia el futuro. El de Berriatua, que le da una gran importancia al partido de este sábado contra el Rayo Vallecano y a la posibilidad de acabar entre los diez primeros, asegura que el paso del tiempo mejorará la fotografía que tenemos ahora de su equipo aunque recuerda que hay mucho que aprender de lo que ha pasado durante los últimos meses.

Arrasate comenzando recordando que hay que «aceptar la realidad» y encajar el mazazo que ha supuesto quedarse fuera de la lucha por Europa tras estar casi toda la temporada en los puestos altos de la clasificación. «La nota tiene que ser buena», respondía al ser cuestionado por la calificación del Mallorca. «Nos llevamos muchos deberes para el verano», añadía. «Saber por qué el rendimiento del equipo no ha sido el mismo en una vuelta y en otra. Ahora debemos poner el foco en eso y ahí está nuestro debe».

«Ha sido un golpe duro y yo soy el primero que tenía ilusión», lamentaba el entrenador bermellón. «Pero caes y no tienes consuelo. Soy parte de lo bueno y de lo malo, pero como siempre nos quedamos con lo último, con lo más reciente, y me cuesta digerir que no he sido capaz de darle la vuelta. Ahí tengo trabajo para el verano», insistía el técnico vizcaíno.

Arrasate reconocía que podía haber hecho algunas cosas mejor en el trato con la plantilla, aunque apuntaba que él tiene un estilo propio que es el que le ha llevado hasta donde está. «Uno siempre se echa en cara cosas que ha podido hacer mejor. Hay que cuidar muchos detalles y eso ha sido un aprendizaje para mí y para el grupo. Tengo una manera de dirigir que es desde la mano izquierda y esta temporada ha gritado más de lo que me hubiese gustado. Ganar ahorra esos debates», señalaba para recordar que su manual sí que había funcionado en la primera mitad de la campaña.

Jagoba admite que el «desgaste mental» ha sido importante y que necesita «desconectar», pero que va estar muy pendientes de reuniones y del teléfono. Sobre todo, porque volvía a incidir en que el club debe «hacer un buen mercado» este verano. «Ahora conocemos mejor a la plantilla», decía sobre los futuros movimientos que puedan afectar a la configuración del grupo.

Mirando al partido de Vallecas, Arrasate todavía no le ha comunicado a sus jugadores el equipo que alineará, aunque su intención es que sea el Mallorca sea lo más competitivo posible y que acabe el curso entre los diez primeros. A su vez, defendía la profesionalidad de Robert Navarro y apuntaba que si no tuvo minutos contra el Getafe es porque todavía tiene un pequeño «limitador» en su mente a la hora de golpear el balón.