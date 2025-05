Omar Mascarell: «Entendemos el malestar de la afición»

«Toca levantar cabeza, ojalá poder ganar el fin de semana que viene, terminar el año con una victoria y a partir de ahí preparar ya la temporada siguiente, si caemos hay que levantarse siempre». Así se expresaba Omar Mascarell tras terminar el partido frente al Getafe en el que los de Jagoba Arrasate han caído por 1-2 y se despiden de la lucha por puestos europeos, algo que se ansiaba y no estaba tan cerca desde hace años.

El centrocampista explicaba que «creo que venimos haciendo unos partidos que no hemos demostrado durante la temporada y se nos ha escapado una oportunidad muy buena. No vamos muy doloridos y al final perder un partido así delante de tu gente es muy triste y más hacerlo así» afirmaba. «El resultado es lo que nos más nos duele y la situación con el público, muchas veces pasa esto una afición descontenta con el equipo hay que entenderlo, estaban muy ilusionados con ir a Europa y hay que mejorar para el año que viene y volver más fuertes».

En cuanto a la plantilla aseguraba que «estos últimos partidos no se ha visto la frescura de la primera vuelta y a partir de ahí no hemos estado al mismo nivel. Hay que mirar que es lo que ha pasado y mejorar para no cometer los mismos errores. Aún así, creo que la tendencia del equipo y el camino es bueno para tener un Mallorca ilusionante».

También se ha referido al malestar de la afición tras una gran oportunidad pérdida de ir a Europa. «el malestar de la afición se vive siempre estés donde estés, cuando el equipo es muy bueno y ven que no está a la altura es normal que estén así y lo entendemos. No tenemos que quedarnos con esto y debemos recordar todo el apoyo que nos han dado durante el año y ojalá lleguen mejores objetivos conseguidos el año que viene».