Arrasate: «Tocará hacer un buen mercado»

El entrenador del Real Mallorca manifestó que unos de los objetivos a corto plazo es «hacer un buen mercado» y evitar los errores de esta campaña. En declaraciones los medios del club, el técnico fue claro: «Para nosotros es importante terminar entre los diez primeros y es lo que vamos a intentar hacer en Vallecas, después tocará descansar, hacer un buen mercado y una buena pretemporada», dijo a los medios del club.

Para él, este partido ante el Getafe, que se ha cerrado con derrota (1-2), tiene una lectura clara «Hago una lectura negativa, no estuvimos cómodos, cuando el resultado es adverso es complicado ante un equipo se juega el descenso, tuvimos un último arreón y no ha podido ser», dijo.

«En este partido faltó fluidez, no es fácil contra este tipo de equipos y marca mucho ponerte por delante. Ha sido un reflejo de la segunda vuelta y el rival con poco nos hace gol, tenemos que aprender de la segunda vuelta porque la dinámica es peligrosa», declaró.

Ya en la sala de prensa, el técnico del Real Mallorca habló con más detalle sobre lo sucedido en el partido ante el Getafe. «Es complicado explicar el disgusto que tenemos todos, tanto nosotros como la afición, este partido ha sido fiel reflejo de cómo estamos, hemos hecho una segunda vuelta floja, mala, y cuando ha llegado la hora de la verdad no nos ha dado. Hay que aceptar esta realidad, la dinámica es negativa y peligrosa y hay que aprender de todo esto, pero cada partido que pasa le doy más valor a tener 47 puntos», manifestó.

Sobre si la recta final de temporada ha sido un problema de actitud, el entrenador dijo: «El que está fuera cree que es apatía, que no estamos bien, que estamos planos, que nos falta chispa, puede haber carencias y el entrenador también puede tenerlas, pero no nos ha dado por temas futbolísticos, no de actitud». «Nos han faltado muchas cosas, no hemos dado el paso en casa y nos ha costado mucho generar situaciones y no hemos sido tan sólidos como la primera vuelta y más vulnerables y es verdad que cuando nos han llegado las opciones de las últimas jornadas, no nos ha dado. Yo soy el primero que hago autocrítica y creo que todos debemos hacerla, no puede ser que el Getafe lo celebre y Girona lo celebre y nosotros nos tiremos de los pelos, generamos esta ilusión y ahora hay que hacer autocrítica, todos tenemos que hacerla».

«La temporada es buena sí, pero no estoy contento pero no me gusta el equipo, no veo que seamos superiores al rival, no somos un equipo sólido y hay que poner remedio a eso y terminar la temporada bien, luego será momento de descansar, hacer un buen mercado y empezar bien el año que viene y depende de cómo termines una temporada puedes arrastrarla para la siguiente y esto es lo que no queremos».

Sobre los incidentes entre un sector de la grada y los jugadores, dijo: «Me da mucha pena lo que ha pasado porque el fútbol es conexión entre afición y equipo y creo en eso y me molesta esto y los que estamos abajo debemos ser más inteligentes, a ver si ahora vamos a entrar en autodestrucción como otros clubes y por eso hay que hacer autocrítica y los primeros nosotros». «Hay que ser inteligentes y saber aguantar, nuestra profesión no es siempre bonita, hay que agachar las orejas y hacer autocrítica. Cada vez que pasan los partidos le doy más valor tener 47 puntos, pero no estoy contento porque no me gusta lo que estoy viendo»

Sobres los futuros refuerzos, el técnico manifestó: «Analizaremos este tema, todos los temas, tenemos que hacer un buen mercado y mejorar cosas, estos jugadores los hemos visto sacar resultados y con una mejor versión y si no están ahora en esta versión hay que mirar al entrenador por eso hay que hacer autocrítica», aseguró.

«La temporada pase lo que pase es buena porque cumples los objetivos pero nadie está contento, hemos generado falsas expectativas, no lo sé, porqué el equipo está como está porqué la afición está enfadada, hay que sentarse, ser fríos y no se trata de buscar culpables y sí soluciones», declaró.

No escondió su preocupación por la dinámica final. «Estoy en general preocupado porque hemos hecho 17 puntos en la segunda vuelta y es una dinámica peligrosa que tenemos que cambiar entre todos y hay cosas que podamos hacer en el mercado. Ha llegado el momento de la verdad (en la temporada) y al equipo no le ha dado. Esto es un torneo de la regularidad y hemos hecho mejor primera vuelta que no segunda y mejor fuera que en casa».

Sobre lo sucedido estas últimas jornadas, insistió Arrasate, habló otra vez de las ilusiones generadas. «No sé si es de la gestión de las expectativas y vamos a terminar por delante de Getafe y Girona pero estamos enfadados y hay saber porqué hemos llegado a esta situación, hay que pensar que la dinámica es negativa y poner freno a eso». «Hemos hecho una segunda vuelta más bajas que la primera, jugadores importantes han estado en el dique seco, ha sido uno de los factores, pero no el único, no podemos pensar solo en eso, hay que meter el bisturí y pensar qué más ha habido para hacer una segunda vuelta como la que hemos hecho»

«Me ha consumido mucho aquí un año es mucho para cualquier, no estoy contento, toda la segunda vuelta buscando soluciones y no encontrarlas desgasta mucho, la situación de hoy te da disgusto grande, nuestra profesión es así. Durante la temporada momentos muy bonitos y quiero que vuelvan y soy el primero que tiene que mejorar», concluyó.