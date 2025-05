Morlanes: «Lo que ha pasado me da mucha pena, nunca he vivido lo de hoy»

Manu Morlanes lamentó los minutos finales y la situación de crispación que se generó entre la grada y el equipo, especialmente con Pablo Maffeo. «Estamos fastidiados queríamos acabar con victoria, con posibilidades de ir Europa y no ha podido ser. Ha sido la imagen de la segunda vuelta, donde hemos visto ratos buenos, pero otros donde no hemos sabido encontrar soluciones hay dinámicas en el fútbol y pasamos una mala racha, hay que tomar nota de todo esto para la temporada siguiente», dijo al final del partido disputado entre el Mallorca y el Getafe (1-2).

«Tenía ganas de volver, ha sido una lesión larga con recaída incluida, pero estoy triste por la imagen que se ha visto, no ayuda a nadie, se ha generado ilusión entorno al club y ver lo que ha pasado me da mucha pena», dijo sobre la crispación vivida en el partido a las cámaras de DZAN.

«Yo creo que el ejemplo del mallorquinista ha sido de diez prácticamente toda ha estado con nosotros y nunca he vivido lo de hoy, que se increpe a un compañero, entrenamos a tope, y durante el partido no ayuda en el césped cuando se genera esta situación, no podemos sentir desde dentro esta crispación porque nos las contagian, esto no se tiene que volver a repetir por la imagen que se llevan los niños y por lo que representa este club, sin olvidar que hay que hacer autocrítica», manifestó.