Adiós a Europa

El Mallorca no jugará en Europa la temporada que viene. El Getafe ganó (1-2) en Son Moix, obtuvo así la permanencia matemática y dejó al equipo de Jagoba Arrasate sin opciones. El conjunto madrileño tuvo las más claras oportunidades en la primera parte, el Mallorca también tuvo alguna ocasión, pero el marcador no se movió y se llegó al descanso con el resultado inicial. En la segunda parte, el Getafe fue muy superior, no tardó en adelantarse en el marcador y poco después sentenció el duelo. El Mallorca destilaba mediocridad y apatía, pasaron los minutos y el equipo ni acertaba a disparar entre los tres palos. No había ilusión y sin la mínima intensidad es imposible competir. Los silbidos se adueñaron de Son Moix por momentos, el cronómetro volaba hacia el final entre bostezos, los cambios de Arrasate poco o nada cambiaron, el gol de Larin en tiempo de prolongación no sirvió de nada y se llegó al final con victoria madrileña.

El Real Mallorca debe hacer una profunda reflexión de las razones que provocaron ayer que solo 18.124 espectadores acudieran a Son Moix. El equipo de Jagoba Arrasate se jugaba la posibilidad de llegar a la última jornada de Liga con opciones de jugar en Europa la temporada que viene, mientras que el Getafe necesitaba ganar para asegurarse la permanencia. El partido parecía tener alicientes suficientes, pero la realidad es que fueron muchísimos los abonados del club que dieron la espalda al equipo. Es evidente que los aficionados no se identifican con este equipo que, además, está acabando la temporada de la peor manera. Es necesario, absolutamente imprescindible, recuperar la ilusión de los aficionados. Y no es solo una cuestión deportiva. Ni mucho menos. Socialmente, este Mallorca necesita una profunda transformación.