El Mallorca también mirará de reojo a Balaídos

Celta de Vigo y Rayo Vallecano disputan un duelo directo por Europa en Balaídos, escenario de lo más parecido a una final para dos equipos que arrancaron el curso con el objetivo de mantenerse en LaLiga y ahora sueñan con jugar una competición continental el próximo curso.

Cuatro puntos separan al equipo gallego, séptimo clasificado, del conjunto madrileño, al que Osasuna, Mallorca e incluso Valencia amenazan con arrebatarle el octavo puesto, que otorga un billete para la Conference League. La victoria de Osasuna ante el Atlético de Madrid ha evitado que el Celta certificara el pasado jueves su regreso a una competición continental.

El siguiente ‘match-ball’ para los de Claudio Giráldez llega ante el Rayo. Con un empate, los celestes asegurarán su presencia en la Conference League y si gana volverá a la Liga Europa, ocho años después de caer eliminado ante el Manchester United de José Mourinho en las semifinales de esa competición.

Incluso perdiendo ante el equipo dirigido por Íñigo Pérez, el Celta podría celebrar este domingo su vuelta a Europa. En ese caso, necesitaría que el Espanyol ganase al Osasuna en El Sadar y que el Mallorca no venciera al Getafe en Son Moix. Por contra, el Rayo si gana seguirá dependiendo de sí mismo pero si no lo hace tendrá que esperar resultados de terceros para saber si puede conservar o no esa octava posición.

El celtismo se ha movilizado para arropar a su equipo en esta nueva final. Además, la directiva presidida por Marian Mouriño ha organizado conciertos desde las doce del mediodía para amenizar la fiesta de despedida de una temporada que puede pasar a la historia. El Celta no ha perdido ninguno de sus últimos seis partidos como local ante el Rayo pero su entrenador aún no ha ganado al conjunto vallecano.

Giráldez, como suele ser habitual, volverá a agitar su once. Marcos Alonso, tras cumplir sanción en Anoeta, y Iago Aspas, que se quedó sin minutos ante la Real Sociedad, apuntan a un once en el que Damián y Sotelo podrían formar en el doble pivote.

El Rayo, ilusionado con entrar en competición europea, afronta muy motivado este partido, sobre todo porque es consciente de que a falta de dos jornadas depende de sí mismo para lograr este objetivo que, como ha dicho Iñigo Pérez, de lograrlo sería «inesperado».

Con solo tres días de diferencia entre el partido del Betis y éste, el técnico navarro podría hacer alguna rotación en su once. De esta forma jugadores como el centrocampista Unai López y el extremo Adrián Embarba podrían salir de inicio como refresco.

El principal problema radica en la punta de ataque, con Randy Nteka y Sergio Camello lesionados y Raúl de Tomás sin ritmo tras una temporada de altibajos. Lo más probable es que Álvaro García, extremo, siga ejerciendo en la punta.