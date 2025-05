El Getafe llega a Son Moix sin acabar los deberes

El partido contra el Getafe (domingo, Son Moix, 19.00 horas) supondrá una prueba de fe para el Mallorca y un posible dolor de cabeza para el equipo de José Bordalás, que todavía no está matemáticamente salvado. Los madrileños son el equipo en peor forma de la Liga y encadenan seis derrotas que han amargado un final de campaña que parecía arreglado.

Aunque el margen del Getafe sigue siendo notable —aventaja en cinco punto al Leganés a falta de seis por jugarse—, los azulones no quieren meterse en la última jornada con facturas por abonar. Preguntado por si durante el partido ante el Mallorca estarán pendientes del resultado del Leganés ante Las Palmas, Bordalás respondía este jueves, tras caer en casa ante el Athletic, que no se fijarán en los resultados del resto de encuentros porque estarán centrados exclusivamente en el que ellos disputarán. «Tenemos que hacer un buen partido, dar un máximo nivel y no distraernos en otros partidos y en lo que ocurra en otros campos», ponía de relieve.

Para el técnico del Getafe y sus futbolistas, la única fórmula válida pasa por ganar en Son Moix para alejar a los fantasmas: «Nuestra mente está en el domingo en un partido de mucha exigencia ante un rival que se juega mucho. Pero nosotros nos jugamos la vida, como se dice vulgarmente. Los jugadores lo saben y estamos tranquilos», concluía.