Jaume Colombàs: diez años dándole voz a Son Moix

El 20 mayo 2015 en Son Moix pasaron muchas cosas. En una primaveral tarde de miércoles, el Mallorca de Miquel Soler certificaba la permanencia en Segunda División ante poco más de 4.000 espectadores que, sin saberlo, estaban disfrutando de la temporada más tranquila de su club dentro de un ciclo que terminaría siendo infernal. Un gol de penalti de Michael Pereira en el minuto 74 liquidaba a la Ponferradina y aseguraba la continuidad en la categoría de un equipo que a partir de ahí encadenaría tras derrotas para cerrar una campaña gris y plomiza. Ese mismo día, Marco Asensio jugaba sus últimos minutos como bermellón y por la megafonía del estadio sonaba una voz diferente a la de los años anteriores. Una voz que a partir de ese momento iba a ser la de toda una generación de mallorquinistas.

Jaume Colombàs Mir (Palma, 1988) cumple diez años como maestro de ceremonias del estadio de Son Moix y lo celebrará este domingo, coincidiendo con el Mallorca-Getafe en el que su equipo intentará mantenerse enganchado al convoy europeo. Una cita que poco o nada tendrá que ver con la de su bautismo frente al micrófono con todo un estadio a sus pies. «Estaba trabajando en el club y el speaker que estaba en ese momento, que era Pep Lluís Jaume y llevaba casi dos décadas, no podía venir al ser un partido entre semana y me pidió si le podía sustituir», cuenta sobre su debut. «Pasé la por noche de mi vida, nervioso y muy histérico. Lo que me esperaba que fuera un gran partido fue un partido de salvación en Segunda, bastante malo, en el que el Mallorca solo pudo marcar de penalti en el minuto 76. Fue un partido más, muy sencillo. A partir de ahí, Pep Lluís estuvo un par de partidos más en los que le acompañaba y la siguiente temporada, a partir del mes de agosto, ya empecé de forma continua», recuerda.

Jaume ha estado animando 233 partidos animando al estadio en partidos de Primera, Segunda, Segunda B y trofeos Ciutat de Palma. «Ha dado tiempo a subir dos veces a Primera, una a Segunda, a jugar una final de Copa y una fase final de Supercopa de España. Muy feliz. En ningún momento imaginé vivir esto. Ahora me falta Europa», subraya.

En esta década, Colombàs ha vivido de todo. «Lo peor fue el descenso a Segunda B», asegura. «El Mallorca descendió en Miranda, pero hubo un partido antes y otro después y fueron muy duros. Y la época del COVID también fue muy complicada. Tenía que venir a los partidos con el estadio vacío y poner sonido ambiente. Tenía una botonera con efectos para cuando había un gol o una ocasión. Era un poco antinatural y daba mucha pena ver al equipo tan solo y sin poder estar arropado por su gente», cuenta sobre el extraño verano de 2020.

Al margen de esas frustraciones puntuales, estos primeros diez años de Colombàs como speaker han dejado muchos más momentos positivos que negativos. Y una fecha tatuada en su corazón: el 23 de junio de 2019. «El momento más especial por cómo fue, cómo se gestó y cómo lo viví, es el 3-0 de Abdón contra el Deportivo. Es el gol que siempre soñé con cantar. Esa temporada había fallecido mi padre y el primer gol que marcó Abdón, al Cádiz en un amistoso, lo celebró haciendo el gesto del bigote por él. Aquella noche de Sant Joan se cerró el círculo. Fue una temporada redonda».

Otra sucesión de imágenes imborrables se tomó el año pasado en Sevilla. «Lo de La Cartuja fue muy, muy especial», afirma Jaume, que animó durante todo el día a los veinte mil desplazados a la final de la Copa del Rey contra el Athletic. Ese día no se podía hacer nada mal y me salió todo rodado. Luego, la final de la Supercopa en Arabia fue ir aún un poco más allá. A partir de ahí, la RFEF cada vez confía más en mí», explica Colombàs, cuya labor como speaker trasciende ya a las fronteras de la Isla. El día 3 de junio estará en el España-Inglaterra de la Nations League femenina que se juega en Cornellà y el 7 de junio en la final de la Copa de la Reina en Huesca. La voz del mallorquinismo empieza a ser también la voz de todo el fútbol español.