Esfuerzo sin premio

El Mallorca sufrió una derrota cruel (2-1) ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu en la última jugada del tiempo de prolongación. El excepcional partido de Leo Román se quedó sin recompensa.

El Real Madrid tenía un rosario de bajas. Brahim, Lunin, Carvajal, Militao, Alaba, Rüdiger, Mendy, Camavinga, Lucas Vázquez, Vinicius, Rodrygo y Tchouameni no estaban a disposición de Carlo Ancelotti, que presentó así un once de circunstancias. El partido contaba con multitud de alicientes. Era una gran incógnita saber qué reacción tendría el público tras la derrota del equipo ante el FC Barcelona.

Nadie sabía tampoco cuál sería el pronunciamiento de la afición blanca al prematuro adiós de Ancelotti, que ya no dirigirá al equipo en el Mundial de Clubes. El Mallorca, por su parte, tenía la obligación de buscar el milagro de puntuar en el Bernabéu. Aprovechar las bajas y el extraño ambiente que podía respirarse en el feudo blanco era un sueño.

Jagoba Arrasate presentó un once novedoso con Leo Román como principal novedad. El Mallorca exhibió valentía en los primeros compases y Martin Valjent inauguró el marcador cuando solo se habían disputado diez minutos. El Madrid, con el marcador en contra, se hizo con el control total del partido, dominó al Mallorca por completo y Leo Román no tardó en convertirse en el gran héroe. El descanso fue un oasis para los mallorquinistas, aunque el Madrid continuó con su aclaparador dominio. El conjunto de Ancelotti obtuvo el empate con un gran gol de Mbappé en el minuto 67. Y un minuto después, Mateu Morey, solo ante Courtois, no acertó a marcar. El Madrid incrementó su dominio, aunque no fue hasta la última jugada del tiempo de prolongación cuando los blancos marcaron el gol de la victoria. La derrota fue cruel, aunque el Madrid había sido muy superior.