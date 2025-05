Cruel derrota del Mallorca en el Bernabéu

El Real Mallorca recibió un puñetazo en toda regla en el Bernabéu tras perder por dos goles a uno con un segundo gol encajado en tiempo de descuento, dejando en nada lo que ha sido un ejercicio de resistencia descomunal por parte de los hombres de Jagoba Arrasate. El tanto de Valjent a los diez minutos lo neutralizó Mbappé en el 67 y ya en el 95 Jacobo aprovechó una imprecisión de Copete en el rechace de un balón para cazar el esférico y batir a un Leo Román que merecía salir victorioso de un encuentro donde llevó a cabo mil y una paradas.

Se plantó el Mallorca al campo con la ilusión de quien visita el templo blanco y quiere sorprender al planeta fútbol. Se daba además la curiosa circunstancia de que mayoritariamente eran más conocidos los jugadores de once rojillo que no la media docena de futbolistas blancos que cubrían las bajas de las estrellas estrelladas esta temporada. Pero cuando el árbitro pita juegas contra el Madrid, contra el presente y el pasado, contra su historia y todo lo que ha representado siempre el club de Chamartín.

Sin embargo, en fútbol seas quien seas tienes que correr, tienes que hacerlo además con cierto criterio y sobre todo no fallar cuando tienes la oportunidad de matar el partido. Durante el primer tiempo el once de Arrasate aprovechó una jugada aislada para anotar el cero a uno y a partir de ahí se parapetó frente a Leo Román a esperar que los minutos pasaran. Jugó con fuego y tentó a la suerte, pero la jugada le salió bien durante el primer periodo del encuentro. Se presumía una salida más o menos intensa del once local porque si bien detrás era un equipo previsible, delante situó a Bellingham, Mbappé y Endrick. Alguna iban a cazar. Y cazaron hasta cinco ocasiones, pero en todas ellos se les llenó el horizonte de Leo Román, que al igual que frente al Barcelona, se vistió de salvador para rechazar cuantos balones iban dirigidos hacia el primer palo. No contaba con ello el Madrid.

La primera intervención milagrosa fue ante el brasileño en una acción que bien podía haber sido castigada como pena máxima por el imprudente empujón de Copete. No sucedió nada y el Mallorca ganó tiempo. Y el Madrid empezó a mostrar sus malas decisiones a la hora de organizar el juego y sobre todo a la hora de presionar. Sencillamente no sabe hacerlo, lo que agradeció un Mallorca que pudo pisar con cierta ligereza el campo rival.

Y cuando esto sucede puede no pasar nada o suceder algo esporádico como que Vajtent y Morey se inventen una pared y que el central dispare con la zurda y bata a Courtois. No era una combinación probable, pero ocurrió. A los diez minutos el Mallorca se había avanzado en el marcador. A partir de ahí el once rojillo reculó hacia su campo y armó una muralla en la frontal del área de Leo Román, jugando desde el minuto diez como si estuviera en el descuento.

Pese a que el Madrid jugaba con medio filial, cuando se encontró con la posesión aprovechó el regalo para tratar de reducir distancias. Pudo hacerlo, pero se lo impidió Leo Román. El portero de Ibiza se sacó cuatro paradones a cada cual más notable a tiros de Bellingham, Modric, Mbappé y Valverde. El guardameta sostuvo al equipo que se fue al descanso con un premio enorme. Un disparo a puerta, un gol.

Tras el paso por los vestuarios el Mallorca llevó a cabo un ejercicio de resistencia numantino. Defendió y defendió y sacó provecho de ese trabajo hasta el minuto 67, momento en que el Madrid consiguió batir a Leo Román de la única manera que pudo hacerlo, es decir, dando la pelota a Mbappé y que este superara a tres jugadores en el área y disparara a gol. No es mal recurso cuando el equipo no da más de sí.

El empate a uno pudo durar muy poco de no ser por el guardameta Courtois. Morey robó un balón a Jacobo y se marchó como una bala hacia portería. Solo tenía un rival a batir, el portero madridista, que se situó delante y extendió la media docena de brazos que tiene para rechazar el balón. Pudo ser el uno a dos, pero el arquero lo evitó. Y a partir de ahí tocó sufrir y llevar a cabo un nuevo ejercicio de resistencia para defender el punto que se estaba ganando.

A partir de ahí el asedio del Madrid fue total y lo llevó hasta las últimas consecuencias. Leo Román rechazaba balones una y otra vez hasta que en el minuto 95 Jacobo cazó un esférico en el punto de penalti. Un mal rechace de Copete dejó vendido al portero que pese a estirarse no pudo hacer nada para evitar el dos a uno. Jarro de agua fría tremendo para un Mallorca que llevó a cabo un trabajo de resistencia enorme para salir al menos con un punto. Al final derrota y a esperar el resto de marcadores para saber si las opciones se pueden mantener hasta la última jornada.