Jagoba Arrasate: «El ánimo es otro y tenemos una oportunidad»

«Hay que hacer un último esfuerzo porque el premio es muy, muy grande y quedan diez días para terminar la Liga». Jagoba Arrasate tiene muy claro que la batalla del Santiago Bernabéu no está ni mucho menos perdida. Aunque al Mallorca le espera un rival enorme que además llega al final de campeonato herido de gravedad, el técnico vasco sabe que su equipo tiene una buena oportunidad para acabar con una sequía que para los baleares dura ya 16 años.

«No estamos para descartar ningún partido», avisaba Arrasate este martes en Son Bibiloni. «En teoría, es una de las salidas más difíciles y es verdad que ellos tienen la Liga muy complicada y que tienen bajas también, sobre todo en la parte defensiva, porque arriba, juegue quien juegue, son jugadores de talla mundial y seguro que van a sacar un once muy bueno», reconocía. «Pero tampoco vamos a pensar en ver cómo van a estar ellos o si no van a dar su mejor versión. Lo que tenemos que hacer es mejorar nosotros, dar una versión solvente», explicaba.

Arrasate también es consciente de que para pescar en las revueltas aguas del Bernabéu su equipo deberá protegerse de manera distinta a como lo ha hecho últimamente. «Creo que necesitamos defender mejor, que ellos no tengan espacios para correr. Y si a eso le añades la victoria del otro día, que nos hemos liberado y que el ánimo es otro, por lo menos vayamos con ilusión de pensar que podemos sacar un buen resultado», sentenciaba.

Jagoba avisa de que el Madrid querrá rebañar sus escasas opciones de ser campeón y contentar a su público. «A nivel defensivo tiene muchas bajas, pero en ataque viene de hacer tres goles contra el Barcelona y contra el Celta, tiene muchísima pegada y es algo que nos preocupa porque ellos en la parte ofensiva, más allá de tener alguna ausencia, tienen jugadores de talla mundial y hacen gol con mucha facilidad. A ver si somos capaces de frenar eso y luego hacerles daño también», destacaba.

«El otro día (ante el Valladolid) tuvimos pérdidas por no estar bien posicionados a nivel ofensivo, pero sobre todo sufrimos mucho en transición, por no estar equilibrados y eso el otro día casi lo pagamos caro», continuaba señalando Arrasate. «Contra el Madrid eso te penaliza. Es algo que tenemos que mejorar para estos tres partidos, porque si no, no vamos a tener opciones».

El técnico del Mallorca se marca el objetivo de llegar a los últimos partidos con las llaves de Europa en la mano. «Lo que todos queremos es llegar a la última jornada dependiendo de uno mismo y para eso hay que hay que sumar. Tampoco hacemos muchas cuentas porque ya veis cómo van las jornadas y todos los porcentajes que se ven, que una semana tiene uno más, pero la semana siguiente es al revés. Tenemos una buena oportunidad y tenemos que intentar aprovecharla», insistía el de Berriatua.

Arrasate también confía en el que último triunfo se haya llevado por delante las malas vibraciones. «Todos terminamos como muy cansados por lo que vivimos, pero el domingo ya estábamos con una sonrisa. Cuando ganas todo lo ves de otra manera», concluía.