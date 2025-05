Más Jagobas y menos vivir en los mundos de Yupi

«Es el momento de trabajar, callar y ganar». No se puede decir tanto con tan poco. Os tengo que admitir que esas palabras de Arrasate antes del partido ante el Valladolid no se me van de la cabeza. El mensaje iba hacia la plantilla y su cuerpo técnico, es lo que le tocaba al entrenador, pero bien podría servir para otros departamentos que viven, siendo suaves, en una realidad paralela. Y es mejor no jugar con fuego...

A veces me planteo si el Mallorca se merece a Arrasate. El técnico de Berriatua es una especie en extinción -que se me entienda- dentro de un mundo del fútbol en el que el ego es máximo, la burbuja es gigante y en el que muchos se piensan que sólo se puede triunfar siendo un cabrón, con perdón. Jagoba acusa la falta de más piezas de calidad en lo deportivo, mientras que a la entidad estoy seguro de que no le vendrán mal un par de Jagobas más. Falta gente que sienta de verdad. Son muchos los que demuestran estar alejados de la realidad, y si no que se miren el comunicado del Moviment del otro día, una asociación de peñas que tiene a más de 6.000 mallorquinistas inscritos de la que se dijo que no leían sus comunicados y a la cual han menospreciado en más de una ocasión en público y en privado. Llevo tiempo hablando de que Kohlberg planea cambios a corto-medio plazo, algo que ya huelen en Son Moix, porque el dueño y presidente, en su última visita, vio cosas que no le gustaron. Notó un ambiente algo tenso y se marchó con la sensación de que hay algo que no encaja, como que falta alguien al timón. Mala señal, claro. No se separó de Anika, su esposa, que está atenta a todas las operaciones del club. Se podría decir que fue su versión más fría, por mucho que digan, porque el norteamericano está al día y consume mallorquinismo y prensa española a diario (esto último es lo que parece que más preocupa a los que están en la isla). Algo falla desde hace tiempo y alguna tecla hay que tocar. Cuando juegas una final de Copa del Rey y una Supercopa de España y acabas escaldado, es que algo falla. Hace tiempo que las oficinas de Son Moix dejaron de respirar mallorquinismo. El ambiente se ha convertido en irrespirable. Para bien o para mal, y ojalá que con el Mallorca en Europa, el Mallorca deberá reflexionar este verano. Pueden empezar por preguntarse por la floja entrada ante el Valladolid jugándose Europa (lo máximo que hicieron fue poner un 2x1 en cervezas, muy innovador). Que porque son el equipo menos visto en TV o en porque todos levantan la voz reclamando lo suyo. Algo falla, ¿no? Igual es que vivir en los mundos de Yupi no es lo mejor para dirigir un club.