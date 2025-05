El Mallorca sufrió mucho más de lo esperado y raonable para ganar (2-1) al colista y ya descendido Valladolid. El conjunto castellano se adelantó en el marcador con prontitud, aparecieron los primeros silbidos y llegó el gol de empate poco antes de que se cumpliera la primera media hora. La segunda parte comenzó de la mejor manera, puesto que Darder puso en ventaja al Mallorca con rapidez. Después, el Valladolid dominó durante demasiados minutos, pero el marcador ya no se movió.

Una de las notas más negativas del partido fue, sin duda, la escasa asistencia. El equipo se juega la posibilidad de disputar una competición europea la temporada próxima, pero solo 16.018 espectadores acudieron a Son Moix. La desconexión del equipo con la sociedad es más que evidente.

Ah, per cert, ahir va tenir lloc la Diada per la Llengua a Santa Maria. L’ús social del català està en retrocés a Mallorca i duu camí de convertir-se en un element folklòric i anecdòtic. Avança poc a poc cap una mort que sembla ja inevitable. I no deixen d’augmentar els traïdors nascuts en aquesta terra que semblen lluitar contra la llengua dels avantpassats. Vull pensar que encara hi ha remei, però fa massa anys que la situació va a pitjor. És en aquest context que el Mallorca fa entre poc i res per la nostra llengua. Ningú no es pot estranyar del paper d’una Societat Anònima Esportiva de propietat nord-americana i sense un sol membre del consell d’administració nascut a Mallorca.

No tenc cap dubte de la sensibilitat del tècnic Jagoba Arrasate amb els temes d’identitat, llengua o territori. De fet, va fer una crida a la participació a l’Acampallengua. Idò, per quina raó no empra habitualment la nostra llengua? Sospit que el problema no és d’Arrasate, sinó del Mallorca i aquesta societat nostra. l