Jagoba Arrasate: «Espero que esta victoria nos libere para el tramo final»

Aliviado. Ésa era la sensación que transmitía Jagoba Arrasate tras el triunfo, que ponía fin a una racha de tres partidos sin ganar y sin marcar. «Era muy necesaria la victoria, pero nos ha costado mucho. Espero que este triunfo nos libere para el tramo final», explicaba el técnico del conjunto bermellón, que no escondía su decepción sobre el inicio del partido. «Se notaba que estábamos ansiosos y hemos entrado muy mal en el partido, sobre todo en la parte defensiva. Por suerte ellos sólo nos han metido un gol y Dominik (Greif) nos ha mantenido vivos en el partido».

El entrenador ha explicado que los problemas han llegado «por atacar muy abiertos y estábamos mal colocados. Ellos descolgaban a gente y nos creaban oportunidades en cada acción». Arrasate ha reconocido que el equipo ha mejorado después. «Hemos jugado más con Sergi (Darder) por dentro y con Dani (Rodríguez) por fuera para nivelar un poco el encuentro».

El técnico del Berriatua se ha mostrado muy satisfecho con los goles de Mascarell y el propio Darder. «Son dos jugadores que trabajan muy bien y es muy importante que los jugadores de segunda línea se incorporen al ataque y que la responsabilidad de marcar no recaiga sólo en los delanteros». El míster bermellón también ha alabado el partido de Takuma Asano. «Es un jugador diferencial para nosotros y lo hemos echado muchos de menos cuando ha estado lesionado. Es capaz de repetir esfuerzos y hace que el rival se hunda, se haga largo y que puedan aparecer otros compañeros».

Arrasate también ha querido valorar el triunfo en el sentido de que «el equipo ha luchado, ha mejorado y ha remontado y a eso también le doy importancia, pero sin esconder que el partido no ha sido bueno». Para finalizar, el entrenador vasco ha dicho que «claro que queremos ganar y acabar lo más arriba posible. Yo lo he pasado peor que en ningún otro partido. Se puede pensar, y con razón, que a veces por el mal juego de estos partidos se piense que no queremos ir a Europa, pero claro que queremos; sin ninguna duda».

Sergi Darder, autor del gol de la victoria, se mostraba satisfecho con el resultado y su tanto. «Tenía un poco de rabia porque contra el Girona me sacaron una muy buena y muy contento de que sirva para el triunfo del partido. Además, tenía muchas ganas de lograr el primer gol en Son Moix». El ‘artanenc’ ha reconocido que al equipo le ha costado entrar en el partido. «A los 10 ó 15 minutos hemos podido tirar el partido porque parecía que como jugábamos contra el colista y ya descendido íbamos a ganar 3-0 ya en la primera parte». Darder también ha explicado que en esta Liga «estamos acostumbrados a ganar sufriendo y la victoria era muy importante para cortar con esta racha negativa por la que algunos ya nos había dado por olvidados para la lucha por entrar en Europa».

El ‘10 del Mallorca ha calificado la temporada de «muy buena, donde se ha conseguido el gran objetivo que es la permanencia y si entramos en Europa será de sobresaliente o matrícula de honor. La clave estará en llegar con opciones al partido contra el Rayo Vallecano en la última jornada». Darder también ha comentado que «en esta segunda parte nos está costando más, pero es que en la primera vuelta estábamos por encima de nuestras posibilidades. Es normal esto. Por ejemplo, al Valencia le está pasando lo mismo, pero al revés, está yendo de menos a más».