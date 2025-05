El Mallorca sigue con pulso en la lucha por Europa

El Real Mallorca sigue con pulso en su cruzada europea tras ganar al Valladolid con remontada incluida en el clásico susto al que el equipo rojillo tiene acostumbrados a sus aficionados cuando juega contra colistas o equipos descendidos. El gol de Chuki a los diez minutos fue neutralizado por el tanto de Mascarell a mediados del primer tiempo mientras que Darder certificó la victoria nada más arrancar el segundo periodo (2-1). El Mallorca sigue conectado en la lucha por Europa.

Un buen mallorquinista sabía que la primera parte empezaría mal en todos los sentidos. Suele suceder en la historia reciente del Mallorca y ante el Valladolid no fue una excepción. El once rojillo necesitaba una motivación extra porque Europa no era suficiente y empezó más o menos a tener cierto protagonismo en el juego cuando empezó a perder. El primer aviso fue a los seis minutos en una acción combinada de Chuki y Cörmet que envía a corner Greif. El portero rojillo fue otra vez de los mejores de su equipo con intervenciones que sostuvieron al equipo bermellón.

El primer tortazo no le sirvió de nada a un Mallorca lento, sin chispa, sin imprimir ritmo al partido. Ante este tratado de intenciones el rival se fue creciendo porque pese a estar descendido, sus futbolistas siguen en el mercado y un buena recta final de temporada puede suponerles un nuevo contrato en Primera en otro equipo. Y a los diez minutos de la primera bofetada llegó la segunda. Cuando juegas a cámara lenta puede ocurrir lo que ocurrió, una pérdida de Dani en la zona ancha y acción combinada, rápida y vertical del Valladolid que en un dos contra dos final transportó el balón con fluidez al área de Greif para que entre Latasa, Raúl Moro y finalmente Chuki, ejecutara al portero bermellón.

Sonido de viento en las gradas. Era el minuto diez. A partir de ese momento el Valladolid demostró los motivos por los cuales es equipo de Segunda División. Dos oportunidades claras de gol más a los 17 minutos y a los 18 permitieron a los rojillos seguir vivos en el partido mientras que el rival despreció dos opciones que en Primera no se pueden perdonar fuera de casa. En condiciones normales debería haberse puesto cero a tres, pero si ha descendido es precisamente porque no ha sabido cerrar los partidos.

El Mallorca, que hasta el minuto 21 estaba totalmente desconectado en defensa, con Raíllo y Valjent dudando y Mojica desaparecido, empezó poco a poco a serenarse y a intentar mover el balón con cierto criterio. La grada seguía silbando y los nervios atenazaron a un buen puñado de jugadores pocos acostumbrados a la exigencia del respetable. Tampoco fue nada del otro mundo. Aquí no somos mucho de líos. Un par de aproximaciones al corazón del área terminaron con el gol de Mascarell a los 27 minutos tras rematar un balón de Maffeo. El empate a uno equilibró el marcador y aumentó la confianza del Mallorca, que tuvo el segundo en un remate de Valjent que desvió a corner André Ferreira. Con la situación medianamente arreglada llegó el tiempo de descanso.

En la segunda parte el Mallorca empezó tocando el balón y jugando en campo del Valladolid y encontró la recompensa a sus intenciones con la llegada del segundo tanto. Dani metió un pase a Asano por banda izquierda y éste hace llegar la pelota a la media luna. Ahí Darder tuvo tiempo para controlar, equilibrarse y encontrar el único agujero que dejó la meta y el portero rival para meter el segundo y sellar la remontada rojilla. Era el minuto 49

A partir de ahí a sufrir, sobre todo tres minutos después cuando el Valladolid marcó el segundo, pero fue anulado a instancias del VAR por un fuera de juego que nadie vio y que nadie protestó, pero que la tecnología alertó sobre él. Menos mal. El Mallorca siguió merodeando el área rival, pero no volvió a marcar, mientras que el Valladolid inquietó con poca fe y mucho corazón y al final no le alcanzó para volver a marcar.

Victoria del Mallorca que le permite seguir vivo en la lucha por Europa y recuperar su figura tras la derrota de la pasada jornada en Girona. Es noveno con 47 puntos, los mismos que el Rayo que es octavo y que delimita la zona europea.