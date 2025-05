Un Mallorca que nos hizo soñar

No es fácil reunir a los ídolos del mallorquinismo los años ochenta porque muchos no se encuentran en la Isla y que coincidan algunos de ellos es siempre de forma excepcional. Pero Toni Tacha y la Penya Arrabal lo consiguió con motivo del 70 aniversario de la fundación de esta histórica agrupación de aficionados cuyo germen está en Santa Catalina.

Este miércoles en Son Moix se unieron históricos como Hassan Fadil, el atacante que era todo garra, fuerza, carácter y talento sobre el terreno de juego. Fútbol en estado puro que deleitaba con su rapidez y capacidad de sorpresa. Estuvo también 'Paquete' Higuera, un futbolista que nació en la cantera del club, que debutó en el primer equipo con 17 años y que sin duda ha sido uno de los futbolistas más importantes que han salido desde lo más bajo de la entidad para llegar a lo más alto tanto en el Mallorca como en el Zaragoza. Listo y con una gran visión de juego. Inolvidable su presencia en el campo.

Trobbiani. ¿Quién no se acuerda de sus zancadas? Sus cabalgadas por la banda eran y son legendarias todavía entre los más veteranos. Calzas bajas sobre los tobillos y a correr. Puro espectáculo.

Y Magdaleno, un hombre con un olfato de gol increíble capaz de sacar petróleo en un palmo de terreno. Todos ellos formaron parte de ese Mallorca que desde mediados de los ochenta y hasta poco antes de los noventa formaban un equipo espectacular y que hizo soñar al mallorquinismo. Esos partidos a las cinco de la tarde en el Lluís Sitjar eran y son inolvidables y ellos consiguieron conectar con la afición y con el club como pocas veces se ha conseguido.

Hassan Fadil, el hombre que puso el ojo en Zaki Badou

Hasan Fadil, con esas tobilleras blancas inolvidables, viene habitualmente a la Isla. Es entrenador y el fútbol sigue siendo su vida. «He estado trabajando en varios sectores pero sigue vinculado al mundo del fútbol, eso siempre», manifestaba. «Sigo teniendo el Mallorca en el corazón y ahora que veo este campo me emociono porque pienso y así se lo digo a mis amigos. Imaginaros a Hassan con 22 años aquí en este campo. Pero nos tocó esos años en el Sitjar que fueron inolvidables».

Chichi Soler, Hassan, Juanjo, Higuera, Campoy, Siviero, Stankovic y Jordi Borrell, en el acto del setenta aniversario de la Penya Arrabal.

Hassan ve todos los partidos del Mallorca y él es una voz muy autorizada para opinar. «Este Mallorca puede ser mejor por muchas cosas pero sobre todo porque tiene buenos jugadores y en el mercado también hay oportunidades muy buenas y espero poder hablar con el director deportivo algunas de ellas», explicó Hassan. No sería la primera vez que él recomendó un futbolista para el Mallorca. En su día Hassan fue clave para que llegara Zaki Badou al club balear. «Yo conocía la calidad de Zaki y cuando Miguel Contestí y Serra Ferrer me comentaron que tenían previsto traer a un portero de Europa, les dije inmediatamente que antes de hacer nada miraran los partidos de Zaki en el mundial 86 en México y nada más verlo me llamaron y me dijeron, Hassan queremos ficharle y fue el mejor del mundo, fue único».

«Esos años la plantilla era maravillosa porque se juntaron futbolistas de alto nivel y eso no se fabrica, se nace con ese talento y luego se puede perfeccionar. Ahora hay muchos futbolistas muy iguales, pero antes no era así, no al menos tanto como ahora», explicaba el inigualable Hassan.

Higuera: «El Lluís Sitjar tenía un embrujo especial»

Otro de los futbolistas imprescindibles esos años fue Higuera, un jugador cuya trayectoria deportiva le llevó a ser un futbolista top en España vistiendo la camiseta del Mallorca y del Zaragoza y alcanzando la internacionalidad. Uno de los ídolos de una generación que no les ha olvidado. «Para nosotros es también muy agradable volvernos a ver después de tanto tiempo y poder representar al Mallorca en estos actos. Para mí jugar en el Mallorca significó todo, empecé en los alevines del club, después infantiles, juveniles hasta que debuté. Lo representa todo, representa ser futbolista ya que este club me permitió la posibilidad de poder crecer dentro del fútbol. Llevo al club dentro de mi corazón» ,aseguró Higuera.

Franciso Higuera, en una imagen captada en Son Moix.

Esos años de Paquete Higuera en el Mallorca fueron magníficos, tanto por el ambiente de fútbol que se vivía en la Isla como por el gran grupo de futbolistas que se juntaron con Miguel Contestí y Serra Ferrer a los mandos. «Le cuentas a la gente que no ha vivido lo que era el Lluís Sitjar y quien no lo ha visto como lo vimos nosotros es muy difícil explicarlo. Los que hemos visto ese campo lleno, lloviendo, con barro, con ese ambiente…ese estadio tenía un embrujo especial para la gente y para la afición».

Después del Mallorca, Higuera se convirtió en todo un referente del Real Zaragoza. «Fueron diez años también fantásticos porque estuvimos jugando en Europa casi todos los años, pude alcanzar la internacionalidad, ganamos la Recopa y la Copa del Rey y para mí significó mucho en mi carrera».

Higuera lo tiene claro cuando es preguntado por si le atrae más el fútbol de antes o el de ahora. «El fútbol de antes, sin duda. Ahora todo ha cambiado, me quedo con el de antes», aseguraba.