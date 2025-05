Magdaleno: «Para mí fue un orgullo y un honor jugar en el Real Mallorca»

Enrique ‘Tronquito’ Magdaleno es sin duda uno de los futbolistas de la historia del Real Mallorca cuyo nombre figura en letras de oro en la larga vida del club balear. Llegó la temporada 85/86 con el equipo en Segunda División y ascendió ese año mágico de Las Gaunas. Anotó 20 goles. El curso siguiente en la máxima categoría disputaría 40 partidos y anotaría 19. Fue la temporada inolvidable en la que el equipo quedó en sexta posición el año de la liga del playoff. El curso siguiente el Mallorca descendería a Segunda División en la última campaña del artillero en la Isla. Pero su nombre, su fútbol y su forma de ser dejaron huella entre el mallorquinismo. Esta semana ha regresado a la Isla para unirse al homenaje del 70 aniversario de la Penya Arrabal.

—¿Cómo le va la vida a uno de los históricos atacantes del Real Mallorca?

—Muy bien, muy agradecido a la vida, por todo lo que me ha dado. Ahora ya jubilado y feliz y haciendo muchas cosas.

—¿Finalizó su vinculación con el fútbol?

—Sí ahora sí. Estuve con San José exjugador del Real Madrid durante 26 años en un campamento de fútbol en Santander, pero finalmente ya lo hemos dejado después de muchos años.

—Muchos aficionados todavía le recuerdan de esas temporadas en las que militó en el club con todo lo que se vivió. ¿Qué significó para usted militar en el Mallorca?

—Para mí significó muchísimo. Fue un honor y un orgullo jugar en el Real Mallorca. Yo venía de un equipo de mucho renombre como era el Sevilla y quiero a todos los clubes que me acogieron, pero he de reconocer que aquí en Mallorca la gente se acuerda mucho de mí y volver aquí es una maravilla, todo el mundo te saluda, todo el mundo te quiere y eso te llena después de tantos años.

—¿Sigue al Real Mallorca?

—Siempre le he seguido, también este año. Lo está haciendo muy bien. Se empezó a trabajar años atrás en lo que es ahora el equipo y como le digo muy feliz de que una de mis etapas deportivas haya sido vistiendo la camiseta del Real Mallorca.

—Supongo que esas tardes de partidos los domingos por la tarde en el Lluís Sitjar son inolvidables por mucho que pasen los años. Esa quinta de futbolistas con Higuera, Zaki, Pepe y Paco Bonet, Hassan, Amer, Izquierdo, Chano, Nadal…podría citarles a todos.

—Éramos un grupo de amigos, esa es la verdad, pero muy responsabilizados y comprometidos con el club y creo que esto se notaba en el campo. Hubo una temporada inigualable (la del playoff) se puede hacer igual o mejor, pero hay que ponerse en esos tiempos, después de subir a Primera tras el ascenso de Logroño, ahí estaba todo Mallorca y fue una maravilla. Fueron unos años fabulosos e inolvidables.

—Una de las imágenes que los mallorquinistas tienen muy limpia en la retina es la victoria ante el Real Madrid por uno a cero un día de lluvia. El 15 de febrero de 1987 usted en el minuto 15 recibe un pase de Trobiani y marca. El campo se vino abajo.

—Una jugada que creo que empieza Higuera en el centro del campo, la mete en profundidad a Trobiani por banda derecha y Buyo estaba un poco dormido y pude marcar. Como dice eso es inolvidable.

Los futbolistas del Mallorca saltando en febrero de 1987 para medirse al Real Madrid. El resultado fue de uno a cero para los rojillos con gol de Magadaleno. La lluvia no cesó en casi todo el partido.

—¿Qué le parece el Mallorca actual?

—Como digo sigo a todos los equipos donde he jugado sin olvidar al Mallorca. Está haciendo una temporada muy importante. Al final le ha faltado un poquito más de empuje porque tengo la sensación de que podía haberla redondeado un poco más, pero de momento está salvado y eso es importante. Sin embargo Europa siempre es un aliciente y una alegría, no solo para los jugadores, también para la afición. Pero esto no tiene que eclipsar que se ha hecho una temporada muy buena, un gran trabajo.

—¿Qué opinión tiene sobre Jagoba Arrasate?

—Ha hecho un gran trabajo, su labor está ahí, la salvación ha llegado mucho antes de final de temporada y se ve que se ha adaptado rápido. Es un equipo que me gusta porque ves fútbol y te divierte, yo me divierto viendo al Mallorca.