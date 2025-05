Cristina Palavra: «Si el club quiere cuidar a los suyos, que identifique a estos cuatro y les cierre la puerta»

Desde el pasado mes de enero, algunos partidos del Mallorca duran unos cuantos días. El último que ha ido más allá del pitido del árbitro es el de este lunes contra el Girona, que terminó en derrota y en bronca. Tras el encuentro y ya en la zona mixta del estadio, Dani Rodríguez denunció ante los medios que algunos de los aficionados bermellones desplazados a Montilivi habían amenazado a los jugadores. Unas acusaciones que han tenido un amplio y polémico recorrido en las redes sociales.

Una de las opiniones más controvertidas la expresaba en su cuenta de Instagram Cristina Palavra, esposa de Dani Rodríguez. «Por poner una simple historia con una foto del equipo y la palabra

respeto, me han llegado mensajes negativos», contaba a través de su perfil. «A los verdaderos aficionados, gracias. A los que solo saben amenazar y faltar el respeto: esto no va de fútbol. Esto va de humanidad. Por cuatro que no entienden nada, no voy a gastar ni una palabra. Si pagáis entradas para insultar y amenazar, lo que tenéis que hacer es quedaros en casa».

«Esto es fútbol, no una guerra», continuaba Palavra en su mensaje, antes de invitar al Mallorca a solucionar el asunto: «Y si el club quiere cuidar a los suyos que identifique a estos cuatro y les cierre la puerta hasta final de temporada. Porque quien no respeta, no merece estar. Gracias de corazón a los que sí están, en las buenas y en las malas. Vosotros si representáis al Mallorca», concluía sobre una imagen del once que alineó Jagoba Arrasate en Montilivi con otro pequeño mensaje al margen: «Deberíamos estar orgullosos de dónde vamos en la tabla. No nos podemos quejar de la temporada que ha hecho todo el equipo y el míster se han dejado la piel».