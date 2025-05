Dani Rodríguez denuncia amenazas de muerte por parte de un grupo de aficionados del Mallorca: «Son cuatro sinvergüenzas»

Dani Rodríguez ha denunciado en la zona mixta del estadio de Montilivi que un grupo de aficionados que estaban en las gradas del estadio han amenazado de muerte a los futbolistas tras la derrota contra el Girona.

«Ha sido una locura», contaba el centrocampista gallego del Mallorca al ser preguntado por el intercambio de impresiones que los futbolistas mantenían con los seguidores a los que se acercaban a saludar al final del encuentro. «Es incomprensible. Llevo siete temporadas en el club en las que he vivido descensos, el año pasado nos salvamos faltando poco y otros estábamos peleando por no descender. El objetivo siempre ha sido mantener la categoría y esos cuatro sinvergüenzas que nos han amenazado y nos han dicho que nos iban a matar no representan al mallorquinismo. El mallorquinismo es mucho más grande que esos cuatro sinvergüenzas. Aquí siempre ha habido una comunión enorme entre el equipo y la gente. Me sorprende una barbaridad que haya este tipo de ambiente», añadía.

«No es fácil», afirmaba Dani Rodríguez sobre las oportunidades perdidas para avanzar terreno en la clasificación. «Estamos ilusionadísimos. Para mí con 36 años sería espectacular clasificarme por primera vez para jugar en Europa, pero quizás nos falta ese aplomo. Lo sentimos de verdad y para mí es un privilegio pelear por algo así. Estar fastidiados por no ganar en Girona es una pasada y significa que todo ha cambiado mucho. Ojalá podamos conseguir un sueño que llevamos muchos años sin conseguir en el club», concluía el de Betanzos.