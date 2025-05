Celebremos la permanencia... y gracias

Viajamos a Girona con la duda de si se jugaría o no el partido por la intensa lluvia y pintaba realmente feo por las noticias que llegaban desde allí. El compañero de IB3 Radio Toni Fuster nos ponía en la pista de la situación tan adversa en lo climático y pronto supimos que se convertía en una amenaza real el riesgo de suspensión.

El camino a Montilivi desde Barcelona se hizo realmente duro para LZ10 En juego, con Juan Miguel Sánchez al volante y José Antonio García Escudero «Tato» de copiloto y con la esperanza de que el temporal llegara por fin a amainar.

Y lo hizo ya cerca de la hora del partido, pero vaya sí se jugó. Y se jugó porque el Girona se presentó a jugar, cosa que le faltó hacer al Mallorca. El filial se dejó las equipaciones, pero el primer equipo se dejó a los jugadores en Palma y se vio muy superado por el Girona durante todo el partido.

Yo este año se lo perdono todo a estos chavales que han conseguido la permanencia con tanta holgura y pese a que me ilusionaron por un tiempo, sabía que iba a ser muy complicado. Y eso que los resultados habían hablado en favor del Mallorca el fin de semana y que se sabía que podría estar con opciones de Europa una semana más casi pasara lo que pasara.

Creo que no es una temporada en la que toque ser duro con unos futbolistas que consiguieron el objetivo con facilidad, pero clama al cielo la poca ambición y la afición tuvo derecho de recriminarlo después del partido por lo que había acontecido durante los 90 minutos.

No me gustó la actitud de Samu Costa que un momento en el que se vio superado, no quiso entender un mensaje de Jagoba que estaba desquiciado. «Qué hablas» le dijo claramente el portugués con una actitud muy fea. Y tampoco los nervios de los futbolistas con los aficionados que se habían desplazado hasta Girona. Está siendo un tramo final muy raro.

Alguno estará pensando que lo mejor es que esto termine cuanto antes...