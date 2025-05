Actitud o aptitud

El Mallorca se encuentra en un estado de indefinición peligroso. Y en estas últimas jornadas, en las que no acaba de lanzarse a por el sueño de Europa, siempre me asalta la misma pregunta: si es un problema de actitud (de ganas, de ilusión...) o de aptitud (habilidades, capacidades...) y normalmente me decanto por la segunda respuesta. Porque me niego a creer que los Valjent, Raíllo, Dani Rodríguez y compañía se nieguen a jugar la próxima temporada competición europea, aunque vista la mayoría de las últimas funciones lo parece.

El Mallorca está de vacaciones desde que amarró la salvación virtual hace ya varias jornadas. No se entiende la escasa alegría, ilusión o ganas que transmiten los futbolistas y el inmovilismo del club -al que se le nombra Europa y se ponen a temblar de miedo- para perseguir una meta que no cruza desde hace más de 20 años... La pregunta del millón es cómo este equipo que paseó este lunes su indiferencia y su vagancia por Girona sumó 30 puntos en la primera vuelta...