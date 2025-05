El Mallorca perdió en Girona (1-0) en otro duelo para olvidar. El conjunto de Jagoba Arrasate completó un duelo insolente, acumuló despropósitos, errores, fallos y despistes, al tiempo que se mostraba también falto de la mínima intensidad exigible durante demasiados minutos. Eso sí, nada está perdido. El equipo tiene aún claras opciones de jugar en Europa la temporada que viene.

El Mallorca, como ya es habitual, jugó de nuevo con cinco defensas y un solo hombre en punta. Un gol de Stuani cuando solo se habían disputado nueve minutos puso en ventaja a los catalanes ante un Mallorca que parecía tener poco interés en el partido. El Girona fue mejor, pero se llegó al descanso con mínimo triunfo local.

En la segunda mitad, tras un buen inicio de los catalanes, que convirtieron a Greif en héroe, Arrasate buscó soluciones. El equipo pasó a jugar con cuatro defensas, el Mallorca experimentó una sustancial mejoría y Muriqi, ya recuperado, dispuso de minutos, pero el gol del empate no llegó.

Los entrenadores, en general, acostumbran a adoptar decisiones extrañas, que prácticamente nadie entiende. Leo Román fue el mejor ante el FC Barcelona, realizó un partido soberbio con una actuación excepcional. Es así incomprensible que no jugara ayer ante el Girona. Y eso que podría entenderse que Leo Román fuera relegado a la grada, después de escuchar las inaceptables declaraciones del portero ibicenco a la conclusión del duelo ante el Barcelona. «No estoy recibiendo las oportunidades suficientes. Hoy se puede ver que mi situación igual no es la que tocaba, no por mi compañero, sino por la gestión del club», dijo Román. En todo caso, si no hay castigo por parte del club hacia el portero no puedo entender su suplencia.